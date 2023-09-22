Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе в оккупированном Крыму, сообщил назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
По информации "властей" оккупированного Севастополя, пострадавших от ракетного удара нет, а гражданская инфраструктура вблизи штаба не пострадала, как и люди, находившиеся в момент удара на улице, утверждает Развожаев. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в результате удара пострадали шесть человек. По сообщениям местных Telegram-каналов, после атаки в городе звучала сирена.
Обломки после удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту происшествия направлено большое количество машин скорой помощи, передает пропагандистское агентство ТАСС.
После сообщения об ударе Развожаев сообщил, что после этого начался пожар, который все еще не потушен. "Губернатор" призвал не выходить из зданий и не выезжать в центр города, а всем, кто находится недалеко от штаба флота, при звуках сирены пройти в укрытия. Он не исключил повторных ударов.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщало, что утром балы зафиксирована попытка атаки авиационными управляемыми ракетами и дронами по неким объектам у западного побережья Крыма. Город Севастополь находится в юго-западной части полуострова. ТАСС же сообщал, что российские ПВО в Крыму сбили ракету в районе Бахчисарая, а после падения обломков возникло возгорание травы.
К 14:40 по рижскому времени Киев официально не комментировал сообщения об ударе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в момент появления новостей об атаке опубликовал в своем Telegram песню группы AC/DC War Machine.
CONFIRMED:— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) September 22, 2023
Long-range missile attack hits main Black Sea Fleet HQ building in Sevastopol. pic.twitter.com/UPzSrfFwM3
Additional video. pic.twitter.com/k7sYW2YCvi— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2023
Reported as the Black Sea Headquarters in Sevastopol pic.twitter.com/IZlITyJ5GF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2023
Как утверждают в российской военном ведомстве, средства ПВО сбили над аннексированного Севастополем пять ракет.
"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - говорится в сообщение Минобороны.
Из этого сообщения не до конца понятно, попала ли в штаб ЧФ ракета или ее осколок. Ранее губернатор Севастополя Развожаев написал, что по штабу флота нанесен ракетный удар.
Миноброны сообщает, что в результате атаки пропал без вести один военнослужащий.
Позже ВСУ подтвердили, что нанесли удар по Севастополю.
/1. Explosions in Sevastopol Bay Area pic.twitter.com/NU12011s9w— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 22, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!