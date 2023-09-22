Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

По информации "властей" оккупированного Севастополя, пострадавших от ракетного удара нет, а гражданская инфраструктура вблизи штаба не пострадала, как и люди, находившиеся в момент удара на улице, утверждает Развожаев. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в результате удара пострадали шесть человек. По сообщениям местных Telegram-каналов, после атаки в городе звучала сирена.

Обломки после удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту происшествия направлено большое количество машин скорой помощи, передает пропагандистское агентство ТАСС.

После сообщения об ударе Развожаев сообщил, что после этого начался пожар, который все еще не потушен. "Губернатор" призвал не выходить из зданий и не выезжать в центр города, а всем, кто находится недалеко от штаба флота, при звуках сирены пройти в укрытия. Он не исключил повторных ударов.