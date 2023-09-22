"Снявши голову по волосам не плачут": Латынина о сносе советских памятников

"Всякий миф процветает не за счёт того, что он соответствует действительности, а что он соответствует каким-то внутренним комплекса человека. Так, в данном случае, миф о Советском Союзе - миф о золотом времени, когда все были молодые и Советский Союз управлял всем миром. Им очень хочется управлять всем миром, поэтому они об этом думают. Человечество умеет создавать такого рода информационный продукт, которое потом само потребляет и от этого очень счастливо. Более того, оно даже умеет этот информационный продукт, который первоначально был очень деструктивным, превращать во что-то полезное, хотя бывают и рецидивы", - говорит она.

Также Латынина прокомментировал снос советских памятников в период войны в Украине.

"Снявши голову, по волосам не плачут, это, во-первых, а, во-вторых, как я уже сказала человечество всегда конструирует себе мифы, в которых оно живёт. На наших глазах Путин занимается в масштабе, который переходит все границы и это уже не миф, в котором он живёт, это миф, в котором он убивает. Сейчас, когда Путин делает такое лучше заниматься наблюдениями над Путиным", - подытожила историк.

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