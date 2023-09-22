Фильм "Истерзанные души". Сенсация Венецианского кинофестиваля в Риге!

Фестиваль "Балтийская жемчужина", отмечающий в этом году свой 30-летний юбилей завершается сенсацией Венецианского кинофестиваля фильмом режиссера Йоргоса Лантимоса "Истерзанные души" (Poor Things).

Благодаря титаническим усилиям компании Labs Kino показ этого уникального фильма стал возможным для "Балтийской жемчужины" сразу после триумфа в Венеции.

Критики единодушно признали фильм главным кинособытием года.

Саркастически смешной, причудливый и дурацкий, бесценный и неприхотливый, наполненный таким количеством отличных идей, что попытка разобрать их все в одном тексте кажется жалкой по сравнению с амбициозностью фильма.

Так же критики и кинопрофессионалы высоко оценили визуальную составляющую, актерскую игру, абсурдистский юмор, назвав "одним из самых неожиданных и душевных событий года". "Это безумно приятная сказка, создающая несколько самобытных миров, каждый из которых населен запоминающимися персонажами, воплощенными в жизнь первоклассным актерским составом", - пишет The Hollywood Reporter.

The Guardian: "Стоун выдает непревзойденный уровень актерской игры в образе Беллы, познающей необыкновенный искусственный мир, созданный Лантимосом. Все в этом фильме — каждый кадр, каждый образ, каждая шутка, каждое выступление — вызывает восхищение".

Билеты продаются в кассе кинотеатра и на сайте bilesuserviss.lv

Напомним, фестиваль открылся 21 сентября восхитительным фильмом Франсуа Озона "Мое преступление".

Видео: трейлер картины "Истерзанные души" (Poor Things)