Шоу "Свидание с Кубасовой": Красавица сделала заявление

Диана Кубасова позаботилась о сюрпризе для поклонников нового шоу. Она рассказала, что ее часто спрашивают о следующих сериях, поэтому, чтобы удовлетворить любопытство и дать возможность быстрее следить за развитием событий в сериале, было решено выпустить еще одну серию на этой неделе, которая уже доступна зрителям.

Кубасова также рассказала, что доступны короткие серии "Свидание с Кубасовой. Без масок", в которых зрители смогут увидеть, какова повседневная жизнь участников на тосканской вилле, что происходит до и после принятия важных решений и какие интриги назревают среди участников.

Напоминаем, что в шоу известная инфлюенсер, предприниматель и королева красоты Латвии Диана Кубасова приняла беспрецедентный вызов во имя любви - поселиться на роскошной итальянской вилле вместе с восемью замечательными холостяками, одним из которых, вероятно, завоюет ее сердце.

На протяжении восьми серий за сердце красавицы борятся 31-летний музыкант Мартиньш, 35-летний преподаватель университета Микус, 34-летний танцор Артурс, 32-летний боксер Юрис, 30-летний инженер-строитель Рихардс, 35-летний -старший инструктор по вейкбордингу Матисс, 38-летний строитель Артурс и 32-летний бизнесмен Райво.