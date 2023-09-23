В школах Латгале замена русского на один из языков ЕС может вызвать проблемы

В школах Резекненского края русский язык как второй иностранный в настоящее время в основном преподается в связи с тем, что есть учителя русского языка. Доля родителей, которые хотели бы, чтобы вторым иностранным языком в школах был немецкий, испанский или другой язык, невелика, сказала агентству LETA специалист управления образования и спорта Резекненского края Элита Опинцане.

В прошлом учебном году немецкий язык как второй иностранный преподавался только в трех школах края.

В управлении образования видят ряд проблем с заменой русского языка на другой язык.

Во-первых, это нехватка учителей - около половины учителей русского языка находятся в предпенсионном возрасте или близки к нему, а переподготовка кадров не происходит так быстро, как хотело бы Министерство образования и науки.