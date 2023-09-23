Откуда появились повреждения в корпусе парома "Эстония": исследование дало ответ

В 2020 году были опубликованы видеозаписи, продемонстрировавшие ранее неизвестные повреждения в корпусе парома Estonia. В связи с этим Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK), Шведский центр расследования несчастных случаев и Финский центр расследований в сфере безопасности инициировали первоначальную оценку новых обстоятельств гибели парома, пишет Postimees.