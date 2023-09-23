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Откуда появились повреждения в корпусе парома "Эстония": исследование дало ответ

BNS rus.postimees.ee
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Презентация исследования.
Презентация исследования. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно составленной в Таллиннском техническом университете (TalTech) расчетной модели, крайне вероятным является сценарий, при котором повреждения правого борта парома Estonia возникли при столкновении с морским дном. Об этом пишет Rus.Postimees.

В 2020 году были опубликованы видеозаписи, продемонстрировавшие ранее неизвестные повреждения в корпусе парома Estonia. В связи с этим Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK), Шведский центр расследования несчастных случаев и Финский центр расследований в сфере безопасности инициировали первоначальную оценку новых обстоятельств гибели парома, пишет Postimees.

Таллиннскому техническому университету в рамках первоначальной оценки заказали исследование воздействия столкновения с морским дном на паром. Завершенное исследование представили в четверг, 21 сентября.

Профессор Таллиннского технического университета Кристьян Табри представил компьютерные симуляции, подтверждающие, что повреждения корпуса парома вызваны столкновением с морским дном. 

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