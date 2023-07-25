Фото ⟩ Со дна Балтийского моря подняли носовую аппарель парома "Эстония"

Исследовательское судно Viking Reach прибыло к месту крушения парома "Эстония" в ночь на прошлый четверг, и с этого момента экипаж круглосуточно работает над выяснением причин кораблекрушения.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. Погибли 852 человека, спаслись всего 137.