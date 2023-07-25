Фото ⟩ Со дна Балтийского моря подняли носовую аппарель парома "Эстония"

В ночь на вторник команда, которая проводит исследовательскую работу на месте крушения парома "Эстония", подняла со дна Балтийского моря носовую аппарель судна, пишет Rus.Postimees.
Исследовательское судно Viking Reach прибыло к месту крушения парома "Эстония" в ночь на прошлый четверг, и с этого момента экипаж круглосуточно работает над выяснением причин кораблекрушения.
Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. Погибли 852 человека, спаслись всего 137.
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