Мэр Берлина призывал климатических активистов не мешать марафону

В субботу, 23 сентября, мэр немецкой столицы Кай Вегнер призвал природоохранную организацию Letzte Generation ("Последнее поколение") воздержаться от акций протеста во время запланированного на воскресенье, 24 сентября, Берлинского марафона.
"Если так называемые климатические активисты захотят сорвать марафон, это очень разозлит многих берлинцев", - заявил Вегнер в интервью газете Deutsche Presse-Agentur.
"Я еще раз говорю совершенно ясно: тот, кто хочет выступить в защиту климата, должен воздерживаться от этих провокационных и к тому же наказуемых действий", - добавил он.
Берлинский марафон считается одним из самых важных забегов на длинные дистанции в мире.
Среди участников этого года - известный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, который в прошлом году установил новый мировой рекорд марафона в Берлине.
На 49-й Берлинский марафон зарегистрировалось беспрецедентное количество участников - 48 тысяч человек.
Вегнер предупредил, что потенциальные протестующие должны знать о юридических последствиях, а также указал, что протесты могут только навредить достижению целей экологических активистов.
Галерея: Климатические активисты блокируют улицы Берлина
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