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Фото ⟩ Ярмарка Микельдиена на Домской площади

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Ярмарка Микельдиена на Домской площади
Ярмарка Микельдиена на Домской площади Фото: Paula Čurkste / LETA

В субботу, 23 сентября, в честь дня Микеля на Домской площади проходит традиционная ярмарка, в свою очередь на территории Большой эстрады Межапарка, на Гризинькалнсе и в Иманте все желающие могут принять участие в творческих мастерских, ознакомиться с традициями осеннего праздника и насладиться яркими концертами, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Ярмарка Микельдиена проходит в субботу на Домской площади с 9 до 17 часов, на ней можно насладиться все желающие смогут насладиться щедростью осеннего урожая, поделками мастеров прикладного искусства и разнообразной культурной программой.

Галерея: Ярмарка Микельдиена на Домской площади

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