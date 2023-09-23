Фото ⟩ Ярмарка Микельдиена на Домской площади

В субботу, 23 сентября, в честь дня Микеля на Домской площади проходит традиционная ярмарка, в свою очередь на территории Большой эстрады Межапарка, на Гризинькалнсе и в Иманте все желающие могут принять участие в творческих мастерских, ознакомиться с традициями осеннего праздника и насладиться яркими концертами, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.