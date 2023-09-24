Видео ⟩ Мужчина жаловался на боль и сочащуюся рану, но его выписали из больницы

Утром 24 августа Юрису из Лиепаи была проведена операция по протезированию сердечного клапана. Затем его перевели в отделение интенсивной терапии, где у пациента появилась мучительная боль в послеоперационной ране, также у него поднялась температура. Врач, который его оперировал, ушел в отпуске.

Юрис обращался к врачам и медсестрам, но помощи не получил. В конце концов он решил позвонить сестре, которая тоже работает врачом. Она приехала и поговорила с дежурным доктором, который согласился помочь мужчине.

Врач осмотрел послеоперационную рану мужчины и все же решил его выписать. Показатели воспаления раны превышали все нормы, она постоянно кровоточила. После выписки мужчина даже не мог говорить.

Сестра Юриса, увидев ситуацию, обратилась к медикам и потребовала начать лечение. Главный врач отменил выписку и начал антибактериальную терапию. После того, как рана была вылечена, Юрис вновь обрел способность говорить.

Руководитель центр кардиохирургии Петерис Страдиньш не дал комментарий и ждет окончания внутреннего расследования. Сестра Юриса считает, что в данном случае виновато отношение персонала больницы.

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