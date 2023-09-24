Юристы собирают досье о том, что Россия пыталась вызвать голод в Украине

Среди задокументированных инцидентов - гибель 20 мирных жителей в Чернигове утром 16 марта 2022 года, когда российские бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

В центре внимания следователей также блокада Мариуполя. Поставки продовольствия в город были перекрыты, а гуманитарные коридоры блокировались или подвергались бомбардировкам, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.

Вторая фаза, по словам адвоката, - это уничтожение объектов, необходимых для выживания мирного населения. Это включает в себя уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.

"Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия являются спланированными", - сказал Юсуф Хан.

Третья фаза - это попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

"Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами на Черном море", - сказал Хан, со ссылкой на украинских чиновников, которые заявили, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 000 тонн продуктов питания.

"Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, которых обвиняют в конкретных преступных действиях", - утверждает юрист.

Попытки России вызвать голод

6 июня 2023 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС - это удар по глобальной продовольственной безопасности.

"Эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", - отметил Ермак.