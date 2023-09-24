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Танки, ракеты и бронемашины. Новый пакет помощи Германии для Украины в 400 млн евро

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Gepard 1A2. В самой Германии их больше не используют, но мобильное зенитное оружие по-прежнему эффективно против иранских беспилотников и другого наступательного оружия.
Gepard 1A2. В самой Германии их больше не используют, но мобильное зенитное оружие по-прежнему эффективно против иранских беспилотников и другого наступательного оружия. Фото: Hans-Hermann Bühling / Wikimedia Commons

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 миллионов евро.

Украина получит зенитные самоходные установки "Гепард", зенитные ракетные комплексы IRIS-T и 200 бронемашин MRAP. Пакет помощи также будет включать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы и ракеты для дистанционного развертывания мин АТ-2.

При этом Украина получит зимнюю технику, комплекты запчастей для уже поставляемых систем, транспортные средства и 50 беспилотных летательных аппаратов.

Германия также продолжит обучение украинского военного персонала. "Ожидается, что до конца года в общей сложности будут обучены 10 000 украинских военных. В настоящее время основное внимание уделяется обучению руководства низших уровней", - говорится в заявлении Минобороны Германии.

Сейчас Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по оказанию помощи Украине.

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