Около 300 тысяч человек в Латвии годами не посещали семейного врача

"Это может быть как дополнительный человек, который обзванивает эти определенные группы, которым необходимо обратить внимание, чтобы они не забыли съездить на эту профилактическую проверку, получили ли они это приглашение. И планируют ли они, так сказать, еще какие-то активности, которые только пошли бы на пользу их здоровью", - рассказала заместитель госсекретаря Минздрава Антра Валдмане.

Руководитель объединения организаций пациентов онкологии "Онкоальянс" Ольга Валциня о планируемом обзвоне пациентов говорит: "Отличная инициатива для начала, но мы думаем, что на этом не нужно останавливаться. В практике семейного врача должно быть не менее трех медсестер, где одна может следить за тем, чтобы пациент хотя бы раз в год приходил и делал то, что в соответствии с его полом, возрастом и другими вещами необходимо сделать. То, что у нас времени нет и мы не хотим бежать к врачу, потому что мы же чувствуем себя хорошо, не значит, что нам не надо ходить. И отдел семейных врачей может внести огромный вклад в диагностику рака и улучшение смертности".