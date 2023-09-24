Около 300 тысяч человек в Латвии годами не посещали семейного врача

Всем семейным врачам, у которых есть договор с Национальной службой здравоохранения, придется обзванивать тех пациентов, которые не были у врача три и более года, сообщает передача de facto Латвийского телевидения (LTV).
Таково было соглашение ассоциаций, объединяющих семейных врачей, с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья (NVD). На эти цели будет выделено дополнительно 5,5 млн евро, чтобы врачи могли нанимать необходимых помощников для выполнения этой работы.
Не в виде кампании, как сейчас, а постоянно финансируемое еще одно место работы в практике семейного врача, - одно из обещаний Минздрава, как улучшить низкие показатели профилактики заболеваемости.
"Это может быть как дополнительный человек, который обзванивает эти определенные группы, которым необходимо обратить внимание, чтобы они не забыли съездить на эту профилактическую проверку, получили ли они это приглашение. И планируют ли они, так сказать, еще какие-то активности, которые только пошли бы на пользу их здоровью", - рассказала заместитель госсекретаря Минздрава Антра Валдмане.
Руководитель объединения организаций пациентов онкологии "Онкоальянс" Ольга Валциня о планируемом обзвоне пациентов говорит: "Отличная инициатива для начала, но мы думаем, что на этом не нужно останавливаться. В практике семейного врача должно быть не менее трех медсестер, где одна может следить за тем, чтобы пациент хотя бы раз в год приходил и делал то, что в соответствии с его полом, возрастом и другими вещами необходимо сделать. То, что у нас времени нет и мы не хотим бежать к врачу, потому что мы же чувствуем себя хорошо, не значит, что нам не надо ходить. И отдел семейных врачей может внести огромный вклад в диагностику рака и улучшение смертности".
По подсчетам NVD, за последние три года семейного врача не посетили почти триста тысяч человек (299 726). Поскольку данные отобраны автоматически, в это число входят и дети, родившиеся в этом году. Но это небольшая часть. Еще небольшая часть может быть людьми, которые фактически проживают за границей, но не зарегистрировали этот факт официально.
В средней врачебной практике таких людей, которых нужно было бы обзвонить, может быть около двух-трех сотен. Около половине давно не встречавшихся пациентов должны позвонить до конца года и планируется, что из них 10-20 процентов могут прийти и на очный визит. Это был бы разговор и о вакцинации, и о профилактических проверках, и о скрининге рака.
Именно низкий отклик на скрининги рака является одним из самых больших упреков в сложившейся в Латвии системе здравоохранения в ходе ревизии, проведенной Госконтролем.
"Многие, наверное, этого вслух не говорят, но думают, что меня это не коснется, это может коснуться всех других, но не меня, у меня все в порядке, у меня тоже все будет в порядке", - частое мнение пациентов о том, почему не были вовремя проведены обследования, передала председатель правления Латвийской ассоциации онкологов, онколог RAKUS химиотерапевт Алинта Хегмане.
Но когда пациент наконец встречает онколога, лечение зачастую бывает трудным, длительным и дорогим - всего сорок процентов злокачественных опухолей обнаруживают на начальных стадиях. Ранняя диагностика рака имеет приоритет только на бумаге, а для эффективного использования формально созданных возможностей существует ряд препятствий.
В ходе проведенного Госконтролем опроса семейных врачей примерно пятая часть призналась, что пациентов на профилактические проверки не приглашают. Но ревизоры сомневаются, что все остальные делают это достаточно систематично.
"Да, это был опрос семейных врачей, и это такая самооценка, но там был и второй вопрос, есть ли у вас контактная информация пациентов. И там ее ответы свидетельствовали об обратном, что, к сожалению, у нас нет контактной информации, но да, мы, пациентов призываем, что дает нам как с точки зрения ревизии основания сомневаться в объективности этих утверждений", - говорит член совета Госконтроля Майя Аболиня.
Еще одна возможность для ранней диагностики - скрининги рака шейки матки и груди, на которые государство направляет приглашение. До этого года - в бумажном формате на задекларированный адрес. В мае приглашения начали отправлять также как электронные письма на указанный адрес электронной почты. Скрининги рака кишечника и предстательной железы проходят через семейного врача. С момента начала первых трех упомянутых скринингов 14 лет назад отклик постепенно рос, но он все еще ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
"Формально у нас все в порядке, рассылаются письма целевой группе, но если отзывчивость 25, или 40%, или 2% - это не скрининг. И нужно проанализировать причины. Здесь это очень хорошо было показано в докладе, что якобы приглашение есть, но этот пациент исчезает посередине между пригласительным письмом и самим обследованием. Если что-то не так, теперь медсестра семейного врача могут быть тем звеном, который мог бы увеличить этот отклик", - говорит Алинта Хегмане.
На скрининг рака шейки матки отзывчивость выросла с 15 процентов в 2009 году до почти 44 процентов в 2018 году, затем сократилась, а в прошлом году отзывчивость поднялась до 46.7 процента. В этом году в первом полугодии это уже более 60 процентов. (Руководящие принципы ЕС -70%, в среднем по ЕС - 60%).
На скрининг рака груди отклик за первые десять лет удвоился - с 21 процента до примерно 40 процентов, во время ковида упал и за последние три года составил около 30 процентов. (Руководящие принципы ЕС - 70%, в среднем по ЕС 54%).
Скрининг рака кишечника начат с неполного семипроцентного отклика в целевой группе, но за последние два года он составил около 19 процентов. (Руководящие принципы ЕС - 45%, в среднем по ЕС - 48%),
Мнения ревизоров и NVD расходятся по вопросу отзывчивости на скрининг рака предстательной железы, начатому всего 2 года назад. По мнению ревизоров, отзывчивость в целевой группе составляет 2%, а NVD подчеркивает, что это 50%, так как, возможно, семейный врач направил его на проверку, однако в систему не введен код, указывающий на профилактический скрининг рака. Важно то, что примерно половина мужчин старше 50, у которых нет опухоли, прошли такой тест.
Но одного лишь скрининга недостаточно. И оказывается, что даже если во время скрининга выявлено подозрение на опухоль, пациенты не предпринимают дальнейших шагов.
На первый взгляд, самая низкая отзывчивость - если в ходе профилактической проверки выявить рак шейки матки. Так, в 2021 году дальнейшие обследования прошли лишь четверть женщин. Но однозначно утверждать, что это действительно так, нельзя, потому что если пациент для дальнейшего пути выбирает платную медицину, то в статистике она не появится.
Такая возможность только теоретическая. И это означает, что в Латвии нет полной картины о пути пациентов с онкологией.
"У нас также сформированы статистические манипуляции, где семейный врач может ввести пациентов за оказанные платные услуги. Но это требует от пациента предоставить семейному врачу информацию о том, что он прошел это обследование платно, а также статистическую информацию, введенную семейным врачом", - пояснила заместитель руководителя отдела амбулаторных услуг NVD Юлия Воропаева.
При скрининге рака груди опухоли обнаруживают у десятой части обследуемых, рака кишечника - у шести процентов. И только две трети этих пациентов пользуются дальнейшими обследованиями и зеленым коридором.
В 2021 году:
Скрининг рака шейки матки: 3% выявляют возможную опухоль, ~ 26% проходят дальнейшие обследования
Скрининг рака груди: ~ 9% выявляют возможную опухоль, из них 62% проходят дальнейшие обследования
Скрининг рака кишечника: ~ 6% выявляют возможную опухоль, из них 60% проходят дальнейшие обследования
Здесь тоже, возможно, есть кто-то, кто пользуется платной медициной. Однако пациенты также исчезают в измученной системе.
"Удобство доступа к данным настолько сложное, что мы не можем достаточно гибко, быстро отреагировать и проследить за ними - там приходилось идти на каждого пациента индивидуально, чтобы увидеть, был он или нет, и это был очень затратный процесс. В последние годы немного упорядочена система, что мы можем легче получить данные, кто из наших пациентов приглашен и сколько из них что-то сделали", - говорит президент Латвийской ассоциации семейных врачей.
"У нас хаос относительно того, как пациент приходит к ответу после того, как он откликнулся и ушел, и передал этот вот проверочный материал, - он отличается, он оставлен в компетенции медицинских учреждений, и если человек сам не восприимчив и снова не постучался в нужную дверь, где он может получить ответ, то очень вероятно, что люди, не осознавая риска, остаются без обратной связи", - отметила член совета Госконтроля.
В ходе ревизии Минздрав наконец определил, что именно Центр профилактики и контроля заболеваний будет тем, кто будет следить за проведением скрининга в стране в целом. И намерен выполнять рекомендацию - за пять лет по скрининговым показателям приблизиться к средним по Евросоюзу.
Новый министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что у него есть несколько идей, как улучшить ситуацию, сделав акценты и на просвещение, и на цифровизацию пациентов, например, чтобы люди получали напоминания о профилактических обследованиях наподобие напоминаний от CSDD.
"Мы чувствуем девальвацию себя годами. И вся система здравоохранения, про которую на каждых выборах говорят, что мы в приоритете. Это цинизм из года в год, потому что никогда в жизни здравоохранение не было приоритетом. Ни у одного правительства", - заявила Алисе Ницмане-Айшпуре.
В Латвии смертность от злокачественных опухолей самая высокая среди стран Балтии и на 15% выше, чем в среднем по Евросоюзу.
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