Видео ⟩ Как министры нового правительства выбрали своих советников?

Уже неделю проработало правительство нового премьер-министра, политика "Нового единства" Эвики Силини. Имена нескольких министров были названы в спешке и в последний момент, а у некоторых уже команды укомплектованы. Программа телеканала TV3 Nekā personīga изучает имена должностных лиц, имена которых уже известны.
Советники министров часто являются ключевыми людьми с большими полномочиями, которые имеют статус должностных лиц. Политическое бюро требует и дополнительных государственных средств. Так, шестерым советникам уходящего министра экономики и парламентскому секретарю в выходных пособиях в размере одной месячной зарплаты выплатили в общей сложности более 20 тысяч.
Политические бюро министров правительства привычно формируются из известных и преданных людей. Министры склонны согласовывать свой выбор с руководством партии, чтобы они могли влиять на политику отрасли и в кризисных ситуациях быстро получать доступ к информации. Это возможность трудоустройства также значимых для партий людей и тех, кому не повезло на выборах в Сейм.
Команду Силини составляют в основном те же, кто работал у бывшего премьера Кришьяниса Кариньша.
Фото: новое правительство идет на первое заседание Кабмина
У каждого министра СЗК свой подход
У каждого министра Союза зеленых и крестьян (СЗК) свой подход к подбору советников.
В третий раз бюро попавшего на пост министра благосостояния Улдиса Аугулиса возглавит Артур Нейманис, который выполнял эти обязанности и ранее. Для работы со СМИ выбран Каспар Магурс, который в свое время безуспешно баллотировался от СЗК в Кекавскую краевую думу.
Помощницей Улдиса Аугулиса будет чиновница министерства Яна Григорян. Она дочь бывшей супруги Аугулиса.
Nekā personīga в свое время рассказывал, что пока Аугулис находился на посту министра сообщения, семье Григорян новый автомобиль стоимостью 30 тыс. якобы предоставил глава дочерней компании Latvijas dzelzeceļš, позже подозреваемый в налоговых махинациях, Вернер Лусис. Страховку автомобиля оплатил Аугулис. Он тогда отрицал, что кроме страховки имеет какое-либо отношение к этой сделке. KNAB провел проверку и признал, что нельзя констатировать, что министр использовал свои полномочия неуместно. Возможный конфликт интересов KNAB вообще не оценивал.
Министру земледелия Арманду Краузе советы дадут связанные с партией люди. У Артура Граудиньша опыта в сельскохозяйственной отрасли нет, но он генеральный секретарь Союза крестьян Латвии. В команду войдет также член правления Союза крестьян Латвии и депутат Талсинского края Дайнис Каролс.
"Команду я формирую по принципу - привлекаю профессионалов отрасли. Ну, например, тех, кто действовал в сельскохозяйственных организациях, которые имеют прямую связь с отраслью", - пояснил министр.
Команда нового министра экономики Виктора Валайниса еще только создается. Известны пока имена руководителя бюро Айи Мазитане и советника по прессе Даце Карклини. Советником Валайниса может стать и Артур Зандерсонс, эксперт по управлению инновационными проектами.
Возле офиса нового министра по вопросам климата и энергетики Каспара Мелниса на сайте ведомства пока пробел.
"Я не хочу торопиться. Я хочу сначала понять, какая сила уже в министерстве. Какие коллеги и какие будут те вопросы, где мне чего-то не будет хватать или где мне нужен совет. Я также обращался к людям со стороны окружающей среды. Но пока я не получил от них ответа, комментировать не хочется", - поясняет Мелнис.
"Прогрессивные" максимально привлекают партийные ресурсы
"Прогрессивные" решили максимально привлечь в офисы своих министров партийные ресурсы.
Бюро министра сообщения Каспара Бришкенса возглавят и советы дадут активные члены партии. У Яниса Мейранса, у единственного, образование, связано со сферой дорожного движения.
Мейранс ранее был советником отвечающего за движение в столице вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса. В офисе Бришкена будет работать и Расмус Филипп Гек, который давал экс-мэру Мартиньшу Стакису советы по цифровым вопросам.
"К команде в качестве внештатного советников присоединится и руководительница общества Гунтиса Анциса Sustento, это сделает акцент на важности вопросам доступности, - рассказал Бришкенс. - В качестве внештатного советника к моей команде присоединился Нормунд Круминьш, который является многолетним президентом Латвийской логистики".
Глава Sustento Гунта Анча была кандидатом "Прогрессивных" на прошлых парламентских выборах в Европарламент, на которых партии не удалось набрать достаточно голосов. В свою очередь председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш является спонсором "Прогрессивных".
В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс высказывается лаконично: "Здесь нет времени задерживаться. Качество команды - это первичный критерий".
Бюро Спрудса возглавит бывший директор Delna Лиене Гатере из "Прогрессивных", за стратегическое планирование ответит Угис Норитис с опытом работы в Министерстве обороны. Всеобъемлющая государственная оборона станет ответственностью Олева Никера. А вопросами коммуникации займется Рита Плуме.
В команду войдет и бывший министр обороны Имантс Лиегис. Он ответит за сотрудничество с НАТО. Лиегис на выборы был кандидатом от "Прогрессивных" на пост министра иностранных дел.
В офисе министра культуры Агнесе Логины пока не выбран советник, который специализировался бы на медийной теме. Обещают и консультанта по вопросам сплоченности общества.
Руководителем своего офиса министр культуры выбрала исследовательницу искусств Лину Бирзаку-Приекуле. В министерство экс-депутат Рижской думы Агнесе Логина взяла с собой члена правления "Прогрессивных", Дависа Лодзиньша и помощницу Байбу Пуйсити. Советником по вопросам проектов публичного управления и развития будет Сигне Грубе, которая ранее возглавляла бюро мэра Риги Мартиньша Стакиса.
Создание бюро "Нового Единства" оставляет на усмотрение министров
Создание бюро "Нового Единства" предоставило самим министрам. Ответственная за самоуправления и пока еще вопросы окружающей среды Инга Берзиня с выбором советников не спешит. А министр внутренних дел Рихард Козловскис без руководителя бюро и человека для общения с прессой, других советников и вовсе не будет искать.
"Если говорить о советниках, я не вижу необходимости это делать. В какой-то степени я считаю, что у меня есть опыт и понимание этих вопросов. Конечно, я не исключаю, что в будущем появиться какая-то специфическая тема или вопросы, где нужен будет советник, но сейчас стараюсь экономить", - отметил Козловскис
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери выбрал другую тактику.
Его офис возглавит Ренате Гремзе, которая ранее представляла "Консервативных". В его команде будет и опытный советник по вопросам стратегических коммуникаций Нормунд Бельскис, который в свое время был советником нескольких министров здравоохранения от "Народной партии".
У министра также будет работать советник по вопросам дигитализации и развития искусственного интеллекта, и это будет эпидемиолог, специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, созданного во время пандемии COVID-19, Никита Троянский.
"Мне нравятся его идеи и его пыл, что он что-то хочет делать. Он сейчас учится в Кембридже и обладает хорошей информацией о системе здравоохранения, дигитализации", - говорит Абу Мери.
У министра также будет несколько внештатных советников. На прошлой неделе прозвучало, что в команде Абу Мери может работать и экс-министр здравоохранения Лига Меньгелсоне. Она даже готова была стать членом "Нового Единства".
"Я сам ее пригласил, хочу видеть ее в нашей команде. Но я не предлагал ни должности парламентского секретаря, ни советника. Я сказал, что до пятницы этот вопрос надо обдумать, потому что тогда утвердят правительство", - говорит о Меньгелсоне новый министр здравоохранения.
В день утверждения правительства Объединенный список (АО) упрекнул "Новое Единство" в переманивании своих членов, и Меньгелсоне заявление отозвала. Парламентским секретарем на этой неделе в Министерстве здравоохранения назначен Артем Уршульский, член "Нового Единства", ранее исполнявший эти же обязанности в Министерстве благосостояния.
Парламентские секретари министерств являются вторым высшим политическим должностным лицом в министерстве с широкими полномочиями. Они могут выступать на трибуне Сейма и представлять министров на международном уровне.
Сотрудничество с парламентом - их главная обязанность, поэтому нередко парламентскими секретарями становятся и депутаты Сейма. Пока таких только двое - парламентским секретарем премьера будет депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а в Министерстве обороны эти обязанности будет выполнять парламентарий Атис Швинка ("Прогрессивные").
В Министерстве климата и энергетики парламентским секретарем будет председатель правления Латвийской федерации возобновляемой энергии Янис Ирбе.
А в Министерстве экономики на этом посту будет Юргис Миезайнис, бывший член правления KPV LV, который уже был парламентским секретарем, когда Минэкономики возглавлял Ральф Немиро.
Видео: сюжет программы Nekā personīga
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