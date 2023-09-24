Видео ⟩ Как министры нового правительства выбрали своих советников?

У министра также будет работать советник по вопросам дигитализации и развития искусственного интеллекта, и это будет эпидемиолог, специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, созданного во время пандемии COVID-19, Никита Троянский.

"Мне нравятся его идеи и его пыл, что он что-то хочет делать. Он сейчас учится в Кембридже и обладает хорошей информацией о системе здравоохранения, дигитализации", - говорит Абу Мери.

У министра также будет несколько внештатных советников. На прошлой неделе прозвучало, что в команде Абу Мери может работать и экс-министр здравоохранения Лига Меньгелсоне. Она даже готова была стать членом "Нового Единства".

"Я сам ее пригласил, хочу видеть ее в нашей команде. Но я не предлагал ни должности парламентского секретаря, ни советника. Я сказал, что до пятницы этот вопрос надо обдумать, потому что тогда утвердят правительство", - говорит о Меньгелсоне новый министр здравоохранения.

В день утверждения правительства Объединенный список (АО) упрекнул "Новое Единство" в переманивании своих членов, и Меньгелсоне заявление отозвала. Парламентским секретарем на этой неделе в Министерстве здравоохранения назначен Артем Уршульский, член "Нового Единства", ранее исполнявший эти же обязанности в Министерстве благосостояния.

Парламентские секретари министерств являются вторым высшим политическим должностным лицом в министерстве с широкими полномочиями. Они могут выступать на трибуне Сейма и представлять министров на международном уровне.

Сотрудничество с парламентом - их главная обязанность, поэтому нередко парламентскими секретарями становятся и депутаты Сейма. Пока таких только двое - парламентским секретарем премьера будет депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а в Министерстве обороны эти обязанности будет выполнять парламентарий Атис Швинка ("Прогрессивные").

В Министерстве климата и энергетики парламентским секретарем будет председатель правления Латвийской федерации возобновляемой энергии Янис Ирбе.

А в Министерстве экономики на этом посту будет Юргис Миезайнис, бывший член правления KPV LV, который уже был парламентским секретарем, когда Минэкономики возглавлял Ральф Немиро.

Видео: сюжет программы Nekā personīga