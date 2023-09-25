Россия обстреляла ракетами Одесский порт

По данным Сил обороны юга Украины, противник ночью запустил по Одесской области 19 ударных беспилотников "Шахед", а также 12 ракет "Калибр" и две ракеты "Оникс".

ПВО Украины сбили все 19 беспилотников "Шахед", а также 11 ракет "Калибр". "Ониксы" сбить не удалось. Несбитые ракеты попали в инфраструктуру порта. Значительный ущерб нанесен морскому пассажирскому вокзалу, а в соседней гостинице, которая не используется уже несколько лет, вспыхнул пожар. Ракеты "Оникс" уничтожили склады зерна.

В результате взрывной волны пострадала женщина, других пострадавших нет.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, помимо этого частично разрушены складское помещение и частный дом в Одесском районе. РФ пока не комментировала очередной удар по Одессе. Одесская область Украины подвергается регулярным воздушным атакам с середины июля после выхода России из зерновой сделки.

Воздушные силы ВСУ в отчете сообщили, что удары в ночь на понедельник наносились из района Севастополя и с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря. "Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.