Россия обстреляла ракетами Одесский порт

Россия в ночь на понедельник, 25 сентября, нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одесского порта, причинив ущерб, сообщили украинские официальные лица.
По данным Сил обороны юга Украины, противник ночью запустил по Одесской области 19 ударных беспилотников "Шахед", а также 12 ракет "Калибр" и две ракеты "Оникс".
ПВО Украины сбили все 19 беспилотников "Шахед", а также 11 ракет "Калибр". "Ониксы" сбить не удалось. Несбитые ракеты попали в инфраструктуру порта. Значительный ущерб нанесен морскому пассажирскому вокзалу, а в соседней гостинице, которая не используется уже несколько лет, вспыхнул пожар. Ракеты "Оникс" уничтожили склады зерна.
В результате взрывной волны пострадала женщина, других пострадавших нет.
Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, помимо этого частично разрушены складское помещение и частный дом в Одесском районе. РФ пока не комментировала очередной удар по Одессе. Одесская область Украины подвергается регулярным воздушным атакам с середины июля после выхода России из зерновой сделки.
Воздушные силы ВСУ в отчете сообщили, что удары в ночь на понедельник наносились из района Севастополя и с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря. "Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.
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