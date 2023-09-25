"Это чистая забота". Новоизбранная спикер Сейма Миериня пояснила свои высказывания о Лембергсе

На вопрос, следует ли СЗК сменить кандидата в премьер-министры и отказаться от Лембергса, Миериня ответила, что "когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу, но сейчас он не стоит на повестке дня".

По ее словам, внутри СЗК есть понимание, что сейчас у Лембергса будет возможность стать премьер-министром только в том случае, если СЗК получит абсолютное большинство голосов в парламенте, но такой ситуации нет.

“Tas, ko dara Aivars Lembergs Ventspilī, tās ir tīras rūpes. [...] Ja būs jaunā valdība, jauni ministri, viņi arī var aizbraukt uz Ameriku, paprasīt to pašu valdībai – noņemt sankcijas [no Lemberga]," jaunievēlētā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa krievu LSM debatēs. pic.twitter.com/Nr0WhfqjAH — Kristiāns Vasiļevskis 🗽🇺🇦🇱🇻☕ (@christiansvsl) September 20, 2023

В свою очередь, объясняя свои прошлогодние хвалебные высказывания о деятельности Лембергса, Миериня вновь повторила, что это произошло во время предвыборной кампании, когда Лембергс был кандидатом на пост премьер-министра от СЗК, однако сейчас ситуация совершенно иная: превыше всего безопасность страны, честь и имидж партии, и, соответственно, она дистанцировалась от Лембергса.

Как сообщалось, 20 сентября Миериня была избрана спикером Сейма. Она пришла на эту должность после того, как неудачу на выборах потерпел первый кандидат от СЗК Гунар Кутрис.