Видео ⟩ Рената Литвинова: "Я очень люблю рижского зрителя"

"Мне кажется - это главный театр страны. Это большая честь", - сказала Рената Литвинова о Латвийском национальном театре.

Она отметила красоту этой площадки, а также порассуждала о публике:

"Я очень люблю рижского зрителя. Я не делю на рижского. Просто здесь прекрасные люди. Здесь есть моя публика. Да, она как ни странно находится здесь - в этой прекрасной стране".

"Когда-то мы приезжали на спектакли Алвиса Херманиса, на спектакли Михаила Барышникова. Он с такой нежностью рассказывал про свою Ригу. Вот сейчас я приезжала, и Алвис нас провез по теперешней Риге. На самом деле, такой красивый город. Его можно открывать и открывать бесконечно", - призналась актриса.

Видео: интервью с Ренатой Литвиновой