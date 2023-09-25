Поющий полицейский Пузиков начал новые отношения

Пузиков долго искал своего настоящего и единственного человека. Ранее он также рассказал, что не так-то просто найти вторую половинку, если ты известен в обществе.

Но он уже не свободный человек и не хочет говорить о своих отношениях, оправдывая это тем, что "отношения вообще никому не следует показывать публично. Мой опыт показывает, что есть и злые глаза, которые не желают тебе всего лучшего. Я стараюсь никому не показывать свои отношения публично".

Сейчас я могу прошептать, что встречаюсь с кое-кем".

Более конкретно о своей возлюбленной он говорить не хочет, лишь упоминает, что может представить свое будущее с этой женщиной. "Можно только почувствовать эту энергию. Она человек, который любит детей и животных. Я смотрю на женщину как на перспективу, на будущее. И самое главное, она не курит, что я подчеркивал во всех интервью".

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