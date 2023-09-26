Используя фото из публикации "Чайки", мошенник выманивал деньги у украинцев. Реальная история

Как дела у военного медика, чье фото использовал мошенник?

Что же касается главного героя, чье фото было украдено для лживого обращения в Интернете, — он жив и относительно здоров. Потому что быть на войне и оставаться здоровым — вещи несовместимые.

В мирной жизни – предприниматель, довольно крупная фирма которого технически обслуживала инфраструктурные объекты Азовстали и Кураховского коксохимического завода, за полтора года войны в Украине полностью ушёл в военную медицину. Он — человек быстрее деятельный, чем публичный.

"Начинал год назад с того, что вывозил раненых ребят с поля боя. Вытаскивали на себе и везли в стабпункт. Сам сейчас весь в осколках, глаза контуженые. Рёбра побиты бронежилетом, ноги тоже пострадали. Зашивали руку… Здесь все такие. Контузия вообще у каждого", — рассказывает военный медик с позывным "Брат".

Сейчас он служит в пехотных войсках и параллельно занимается организацией реабилитационного центра на западе Украины.

"Реабилитационная медицина уже востребована, а по окончании войны будет востребована ещё больше. Много раненых военных, немало и гражданских. Работаю также и над обеспечением всем необходимым военных медиков. Которое поступает, в частности, и из Латвии", — говорит "Брат" и благодарит за это гражданское общество нашей страны.

"Нам нужно держаться вместе, потому что враг коварен. Однако действительно, чтобы ваш донат дошёл до адресата, нужно быть внимательным и лучше работать с проверенными фондами или людьми", — говорит герой истории "Чайки", фото которого мошенники попытались использовать, чтобы выманить деньги. Будьте внимательны, уважаемые читатели!

Историю о работе украинского военного парамедика , рассказанную "Чайкой" в сентябре 2022 года, читайте по ссылке — "Вот с чем боюсь столкнуться, так это с ранеными детьми. Эмоции могут сдать". Украинский военный парамедик