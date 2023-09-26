Используя фото из публикации "Чайки", мошенник выманивал деньги у украинцев. Реальная история

"Оксана, привет. Слушай, такое дело. Нам сегодня написали, что фото из нашего материала используют мошенники". Это сообщение мне прислала главный редактор "Чайки" Инна Плавока немногим более недели назад. Оказалось, что по просторам украинского интернета гуляет украденная и грубо обработанная фотография моего брата, которой он — военный медик, поделился со мной для публикации о службе медиков в украинской армии. Эта статья на "Чайке" вышла год назад.
В фейковом посте с фото из нашей публикации был "крик о помощи" и просьба помочь деньгами человеку, получившему "в ходе боевых действий" "тяжёлые травмы" и "нуждающемуся во множественных операциях".
Мошенник может украсть любое фото из Интернета. Даже ваше
Что ж. Удивляться пришлось разве только тому, что это случилось со мной и с фотографиями моего брата.
Удивляться тому, что это в принципе произошло – не пришлось. Потому что в Украине мошенники не брезгуют ничем с первого дня войны. Согласно сведениям украинской полиции, обращений в правоохранительные органы с начала военных действий в связи с мошенничеством в социальных сетях, возросло в несколько раз.
И до войны социальные сети, особенно Фейсбук, буквально пестрели фейковыми сообщениями о помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. А уж после начала войны для людей без совести поводов выманивать деньги у доверчивых граждан заметно увеличилось.
Почему мы на это ведёмся
Надия Хечоян, практикующий психолог из Украины, которая и обнаружила этот фейковый сбор средств, рассказала, что именно переполнение эмоциями в состоянии стресса обуславливает решение человека перечислить мошенникам средства.
"Наши люди донатят, потому что для них это иногда единственный вариант действий для нашей победы. Это даёт ресурс привести свою совесть в порядок и немного успокоиться", — объясняет Надия стремление людей сразу же перечислить деньги, не перепроверив информацию.
"Само по себе действие – помочь, это нормально, — продолжает она. — Однако важно выяснить, кому ты помогаешь".
Психолог отмечает, что мошенники умело используют эмоциональное состояние людей, чтобы побудить человека без раздумий сделать пожертвование.
"В своих текстах они многократно повторяют слова, вызывающие эмпирию, используют ворованные фото с изувеченными людьми и просят перевести даже минимальную сумму. Как бы говоря этим, что "И ты можешь что-то сделать. Ты не муравей, ты тоже сила. Кто не донатит, тот не защищает"".
Надия обратила внимание, что стресс довольно сильно притупляет критическое мышление. Которое, впрочем, не сильно развивали у сегодняшнего взрослого населения родом из постсоветского пространства.
Кроме того, на действия человека большое влияние имеет и тот факт, что именно условная "Татьяна", которую хорошо знает потенциальный благотворитель, перепостила информацию.
А "Татьяна", не перепроверив информацию, сделала это потому, что "ну хотя бы сделаю перепост, ведь денег скинуть никак не могу".
Что же делать?
Самое быстрое, что можно сделать, если вы обнаружили своё фото в чужом посте в социальных сетях – написать администратору группы и попросить удалить фейковый пост, а также заблокировать автора этих постов.
Если нужно, то предоставьте администратору доказательства воровства своих фото. В моём случае все посты с использованием фото моего брата, которые были обнаружены, удалили. Но ещё много других, очень похожих призывов "на лечение" украинских солдат можно легко найти в Интернете.
Киберполиция: 80% — обращения о мошенничестве
В украинской полиции говорят, что мошенники быстро ориентируются в происходящем и буквально за несколько часов после, например, трагических событий, связанных с большим количеством человеческих жертв, создают новые фейковые обращения с просьбой донатить на лечение пострадавших людей.
"В условиях военного времени к уже знакомым схемам обмана людей добавились, например, случаи вымогательства денег за информацию о местонахождении пропавшего родственника, а особенно — ребёнка, — рассказывают в Павлоградском районном отделе полиции ГУНП Днепропетровской области. — Также аферисты просят переслать деньги на карточку за перевоз людей из зоны военных действий в более спокойные регионы, а сами после получения средств перестают выходить на связь".
Ещё есть фейковые сборы на амуницию, на лечение военных, оплата за информацию о пленном украинском воине и так далее.
Со своей стороны, украинская полиция, по словам её представителя, регулярно объясняет жителям, на что надо обращать внимание в подобных ситуациях. "Однако люди продолжают попадать на крючок мошенников".
Правоохранители советуют: если человек стал жертвой мошеннических действий, ему необходимо сразу обращаться в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления. Правоохранителям нужно предоставить чеки о переводе средств и скрины переписки с мошенниками, если такие есть. После того, как заявителю присваивается статус потерпевшего, он может ходатайствовать о проведении розыскных действий. С мошенниками из Интернета работает киберполиция, специалисты которой заявляют, что 80% обращений к ним – жертвы обмана подобных фейковых постов.
Как дела у военного медика, чье фото использовал мошенник?
Что же касается главного героя, чье фото было украдено для лживого обращения в Интернете, — он жив и относительно здоров. Потому что быть на войне и оставаться здоровым — вещи несовместимые.
В мирной жизни – предприниматель, довольно крупная фирма которого технически обслуживала инфраструктурные объекты Азовстали и Кураховского коксохимического завода, за полтора года войны в Украине полностью ушёл в военную медицину. Он — человек быстрее деятельный, чем публичный.
"Начинал год назад с того, что вывозил раненых ребят с поля боя. Вытаскивали на себе и везли в стабпункт. Сам сейчас весь в осколках, глаза контуженые. Рёбра побиты бронежилетом, ноги тоже пострадали. Зашивали руку… Здесь все такие. Контузия вообще у каждого", — рассказывает военный медик с позывным "Брат".
Сейчас он служит в пехотных войсках и параллельно занимается организацией реабилитационного центра на западе Украины.
"Реабилитационная медицина уже востребована, а по окончании войны будет востребована ещё больше. Много раненых военных, немало и гражданских. Работаю также и над обеспечением всем необходимым военных медиков. Которое поступает, в частности, и из Латвии", — говорит "Брат" и благодарит за это гражданское общество нашей страны.
"Нам нужно держаться вместе, потому что враг коварен. Однако действительно, чтобы ваш донат дошёл до адресата, нужно быть внимательным и лучше работать с проверенными фондами или людьми", — говорит герой истории "Чайки", фото которого мошенники попытались использовать, чтобы выманить деньги. Будьте внимательны, уважаемые читатели!
Историю о работе украинского военного парамедика , рассказанную "Чайкой" в сентябре 2022 года, читайте по ссылке — "Вот с чем боюсь столкнуться, так это с ранеными детьми. Эмоции могут сдать". Украинский военный парамедик
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!