Украина завявила, что командующий Черноморским флотом погиб при ударе по штабу в Севастополе

По данным украинских военных, среди погибших - командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. "Здание штаба не подлежит восстановлению", - говорится в сообщении украинских военных.

23 сентября в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины говорили, что при ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли не менее девяти российских военных. Тогда начальник ГУР Кирилл Буданов в беседе с журналистами не смог подтвердить сообщения о возможной гибели Соколова. Разведка не знает, в каком он состоянии.

Представители Сил спецопераций Украины также утверждают, что при ударе по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе 13 сентября погибли 62 человека. Это, как утверждается, в том числе военные, которые находились на десантном корабле "Минск". При этом в сообщении украинских военных ничего не говорится о подлодке "Ростов-на-Дону", которая была повреждена в ходе той же атаки.

Представители Сил специальных операций Украины не привели никаких данных, которые могли бы подтвердить распространенную ими информацию. Независимых подтверждений о потерях при ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе, а также при атаке на "Минск" нет, отмечает издание.