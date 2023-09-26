КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Наглые провокаторы стреляют в колено эстонским русским

Кого-то из них, вероятно, вполне удовлетворяет уже сам факт вызываемого ими у большинства жителей Эстонии раздражения, и дальше их амбиции не заходят. Но наверняка есть и такие, кто хочет довести потенциальные конфликты со своим участием до какого-то обострения, в рамках которого у них появится возможность представить соотечественникам свою "картину мира".

Это удивительно, но с легкостью можно вообразить, что какая-то часть из этих "акцентированных русских" жаждет получить площадку для высказывания в духе того, что, мол, и они сами как русские, и Россия тоже выступают против войны, после чего перенести если не всю, то немалую часть ответственности за нее на Украину и на Запад. Эта очень звучный элемент в российской пропаганде последних месяцев: обвинять Украину в "нежелании прекратить кровопролитие", а Запад - в "накачке Украины оружием".

Транслировать такие идеи сейчас все-таки несколько проще, чем открыто поддерживать российскую агрессию, однако любые призывы к миру, в которых игнорируется четкое называние виновника войны, все равно являются пусть и косвенной, но поддержкой агрессора. То же самое относится и к транслированию в таком контексте послания "Я русский", каковое трансляторы могут сервировать вовсе не как поддержку военных действий, а как протест против якобы несправедливой международной изоляции России и санкционного давления на нее.

Когда лицемерие отнюдь не безобидно

Это очень вульгарное лицемерие, и, к счастью, с учетом все-таки маргинального количества замечаемых в Эстонии машин с такими наклейками, никак нельзя сказать, что оно укоренилось на широкой основе. Тем не менее, коренные и русскоязычные жители Эстонии часто по-прежнему живут на ментальной дистанции друг о друга, поэтому любое сообщение о машинах с наклейками "Я русский" может вызывать у эстонцев тревожные подозрения насчет русских в духе "что у немногих на языке, то почти у всех на уме".

И именно в этом смысле влияние владельцев авто с провокационными наклейками на общественную жизнь уже не кажется безобидным. Даже если возможные конфликты с их участием не будут заканчиваться каким-то серьезным насилием, эти люди все равно могут изрядно поспособствовать росту недоверия и напряженности между представителями разных этнических групп. Причем даже в тех случаях, когда в действительности у людей и нет никаких особенных противоречий в вопросе отношения к российской агрессии против Украины.