Парламентскую комиссию по госуправлению возглавил Буров

В начале сентября Буров, председатель правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил журналистам после заседания правления партии, что ЧСР и Союз зеленых и крестьян (СЗК) будут совместно участвовать в выборах в Рижскую думу в 2025 году, а сам он поддержит новое правительство своим 53-м голосом в Сейме.