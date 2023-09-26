В ночь на вторник Россия атаковала Одесскую область дронами. Сбить удалось не все

В ночь на вторник, 26 сентября, российские войска в очередной раз устроили атаку дронов на Одесскую область. Как сообщает командование воздушными силами ВСУ, всего было запущено 38 дронов, из которых удалось сбить 26, пишет "Медуза".
По информации главы Одесской области Олега Кипера, оставшиеся дроны атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе.
Как Кипер сообщил в Telegram, повреждены склады, пострадали около 30 грузовиков. Пострадали два водителя грузовых автомобилей, у одного из пострадавших - тяжелая травма руки.
Напомним, Россия атаковала Одессу и день назад, в ночь на 25 сентября. Ракетный удар пришелся по инфраструктуре Одесского порта, причинив ущерб.
По данным Сил обороны юга Украины, противник ночью запустил по Одесской области 19 ударных беспилотников "Шахед", а также 12 ракет "Калибр" и две ракеты "Оникс".
ПВО Украины сбили все 19 беспилотников "Шахед", а также 11 ракет "Калибр". "Ониксы" сбить не удалось. Несбитые ракеты попали в инфраструктуру порта. Значительный ущерб нанесен морскому пассажирскому вокзалу, а в соседней гостинице, которая не используется уже несколько лет, вспыхнул пожар. Ракеты "Оникс" уничтожили склады зерна.
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