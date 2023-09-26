В ночь на вторник Россия атаковала Одесскую область дронами. Сбить удалось не все

По информации главы Одесской области Олега Кипера, оставшиеся дроны атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе.

Как Кипер сообщил в Telegram, повреждены склады, пострадали около 30 грузовиков. Пострадали два водителя грузовых автомобилей, у одного из пострадавших - тяжелая травма руки.

Напомним, Россия атаковала Одессу и день назад, в ночь на 25 сентября. Ракетный удар пришелся по инфраструктуре Одесского порта, причинив ущерб.

По данным Сил обороны юга Украины, противник ночью запустил по Одесской области 19 ударных беспилотников "Шахед", а также 12 ракет "Калибр" и две ракеты "Оникс".

ПВО Украины сбили все 19 беспилотников "Шахед", а также 11 ракет "Калибр". "Ониксы" сбить не удалось. Несбитые ракеты попали в инфраструктуру порта. Значительный ущерб нанесен морскому пассажирскому вокзалу, а в соседней гостинице, которая не используется уже несколько лет, вспыхнул пожар. Ракеты "Оникс" уничтожили склады зерна.