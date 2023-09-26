Миколог: Грибы в лесу можно найти и в октябре

Несмотря на то, что пик сбора грибов приходится на август-сентябрь, в случае отсутствия заморозков их можно найти и в октябре. Миколог Латвийского национального музея природы Диана Мейере в программе "ТЧК" портала RUS LSM рассказала, что собирала грибы даже 11 ноября.
По словам миколога, грибы растут почти в любых лесах - в лиственных в том числе. Тем грибникам, у которых нет "своих" мест, Мейере рекомендует отправляться в сосновые чистые леса, где всегда можно найти грибы.
Говоря о том, как собирать грибы - выкручивать из земли или срезать ножом - миколог указала, что тут важна цель, с которой добываются грибы. Если их планируется съесть, то лучше срезать.
"Самая большая ошибка - брать грибы, которые вы не знаете. У нас бывают случаи в музее, когда человек приносит гриб и спрашивает, что это такое. И потом выясняется, что накануне он такие еще и ел. Подобное постоянно происходит. Мы рассказываем, что так нельзя. Хотя большая часть грибов в Латвии не являются смертельно ядовитыми, но можно наткнуться и на смертельно опасный", - приводит RUS LSM слова миколога.
У ядовитых грибов нет каких-то специальных признаков, которые бы сигнализировали об их опасности. Так, бледная поганка, содержащая смертельный яд, имеет приятный запах. Не отстает по ядовитости белая поганка.
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