Миколог: Грибы в лесу можно найти и в октябре

По словам миколога, грибы растут почти в любых лесах - в лиственных в том числе. Тем грибникам, у которых нет "своих" мест, Мейере рекомендует отправляться в сосновые чистые леса, где всегда можно найти грибы.

Говоря о том, как собирать грибы - выкручивать из земли или срезать ножом - миколог указала, что тут важна цель, с которой добываются грибы. Если их планируется съесть, то лучше срезать.

"Самая большая ошибка - брать грибы, которые вы не знаете. У нас бывают случаи в музее, когда человек приносит гриб и спрашивает, что это такое. И потом выясняется, что накануне он такие еще и ел. Подобное постоянно происходит. Мы рассказываем, что так нельзя. Хотя большая часть грибов в Латвии не являются смертельно ядовитыми, но можно наткнуться и на смертельно опасный", - приводит RUS LSM слова миколога.

У ядовитых грибов нет каких-то специальных признаков, которые бы сигнализировали об их опасности. Так, бледная поганка, содержащая смертельный яд, имеет приятный запах. Не отстает по ядовитости белая поганка.