Что делать если вас сбил самокат? Советы эксперта

"Я шла по правой стороне тротуара. Других пешеходов не было, тротуар был свободен. И вдруг чувствую, как в меня врезается самокат! Я получила сильный удар в спину, и от боли и неожиданности полетела на асфальт - разбила колени, все руки в ссадинах.

К счастью, обошлось без переломов. Но хожу с трудом. Из-за болевого шока я не позвонила ни в неотложку, ни в полицию. Так и доковыляла домой с работы, с большим трудом", - поделилась Анна своей историей в программе "Домская площадь" на LR-4.

Андрей Чернявский, руководитель фирмы Autojurists, которая помогает потерпевшим в авариях получить компенсацию, рассказал, как следует действовать.

По его словам, самое главное, это зафиксировать полученные травмы, а также информировать полицию.