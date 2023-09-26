Что делать если вас сбил самокат? Советы эксперта

Рижанка Анна рассказала в программе "Домская площадь" на LR-4, что недавно на тротуаре ее сбил электросамокат. От удара она упала и получила травмы. Что делать в таком случае? Рассказывается в сюжете Светланы Гинтер на Rus.LSM.
"Я шла по правой стороне тротуара. Других пешеходов не было, тротуар был свободен. И вдруг чувствую, как в меня врезается самокат! Я получила сильный удар в спину, и от боли и неожиданности полетела на асфальт - разбила колени, все руки в ссадинах.
К счастью, обошлось без переломов. Но хожу с трудом. Из-за болевого шока я не позвонила ни в неотложку, ни в полицию. Так и доковыляла домой с работы, с большим трудом", - поделилась Анна своей историей в программе "Домская площадь" на LR-4.
Андрей Чернявский, руководитель фирмы Autojurists, которая помогает потерпевшим в авариях получить компенсацию, рассказал, как следует действовать.
По его словам, самое главное, это зафиксировать полученные травмы, а также информировать полицию.
"Если вас сбил самокат и есть повреждения, нужно вызвать Скорую помощь. Если серьезных повреждений нет, можно самостоятельно отправиться в медучреждение, чтобы зафиксировать травмы. Параллельно по телефону 112 надо сообщить в полицию и уведомить водителя самоката об этом. Если он покинул место ЧП, то нужно подать заявление либо в электронном виде, либо в письменном", - заметил эксперт.
"Заявление в полицию можно подать в любой момент, но продуктивнее сразу обратиться в медучреждение.
Время работает не в пользу пострадавшего, если никуда не было заявлено. Самое главное – зафиксировать происшествие в полиции или медучреждении. Чем быстрее, тем лучше, а справки собрать потом", - сказал юрист.
Представитель полиции сказала, что на дорогах Риги каждый день происходит одно-два ДТП с участием электросамокатов.
"С начала этого года уже произошло 339 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов. В этих ДТП пострадало 249 человек, из них 12 получили тяжелые травмы", - отметила представитель Госполиции Лина Кальке для Rus.LSM.
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