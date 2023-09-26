Мошенники используют фото премьера Эстонии в своей рекламе

В социальной сети Facebook неизвестные заказали рекламу, которая украшена фотоколлажем: Каю Каллас якобы задерживает полиция. Будьте внимательны: сообщение, замаскированное под журналистскую статью, рекламирует услуги мошенников, которым нужны ваши деньги, пишет Rus.Postimees.
Недавний скандал с компанией Stark Logistics, которая работала с Россией, а муж премьера Эстонии владеет долей в компании, стал очередным способом для заработков мошенников. Журналист Rus.Postimees обнаружил в своей ленте в социальной сети Facebook рекламное сообщение, с логотипом нашего издательского дома и фотографией на которой двое сотрудников полиции удерживают женщину с лицом Каи Каллас.
Пост был размещен от имени польской компании по производству бытовой техники. Но Facebook-аккаунт, от имени которого распространяется реклама, оказался фейковым.
При нажатии на рекламное сообщение перед пользователем открывается фейковая публикация издания Delfi, где фотожабу с полицейскими и премьером дополняет еще один коллаж. На второй картинке люди с размытыми лицами ведут под руки мужчину с лицом мужа Каи Каллас - Арво Халлика.
Сайт, на который перенаправляет реклама из Facebook, не имеет ничего общего с изданием, дизайн которого весьма искусно копируют злоумышленники. При этом других публикаций на сайте lostpublications.xyz нет.
Сначала авторы фейка цитируют реальные августовские сообщения СМИ на эстонском языке о ситуации вокруг бизнеса мужа Каи Каллас, а затем переходят к рекламе некой «платформы», которая обещает крупные заработки.
"Наш анонимный источник из Комиссии по налоговым преступлениям сообщил, что Кая, Арво и некоторые другие члены правительства тайно используют платформу *** в целях обогащения. Однако платформа *** работает в рамках закона, поэтому уголовное дело не возбуждено. Пока весь мир страдает от цен на нефть, Платформа извлекает чрезмерную прибыль из каждой нефтяной сделки в мире!" - заманивают доверчивых пользователей злоумышленники.
Мошенники пытаются играть на эмоциях тех, кто не способен быстро распознать подделку.
"Члены правительства и состоятельные люди не спешили делиться секретами своих заработков с простыми гражданами. Поэтому о Платформе *** шепчутся лишь немногие жители Эстонии", - пишут мошенники.
Далее под видом журналистского расследования рассказывается о выгодах использования платформы. При этом для большей убедительности мошенники публикуют фотографии и цитаты, которые якобы принадлежат тем "простым гражданам", которые уже "заработали".
"Марина из Таллинна" на нечаянные заработки якобы открыла салон красоты. "Владимир из Украины" якобы заработал десятки тысяч евро. А пенсионер "Томас из Тарту" якобы смог вернуть потерянные во время банкротства накопления.
"Можно взять фото из любого профиля, а кто потом будет разбираться?" Таллиннка боится, что за ее снимками скрываются мошенники
Гиперссылка на ту самую платформу, которая якобы позволяет зарабатывать, снова ведет на сайт злоумышленников lostpublications.xyz , но на этот раз не на фейковую статью, а на сервис, где предлагается сделать перевод в 250 долларов США за возможность «одним щелчком мыши заработать» больше миллиона долларов.
Rus.Postimees напоминает, что Департамент полиции и погранохраны ранее неоднократно призывал пользователей мобильных гаджетов и интернета в Эстонии быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, конечная цель которых - похитить накопления доверчивых людей.
Полиция Эстонии предупреждает о мошенниках, которые для кражи денег используют онлайн-запись на оформление документов в PPA. В Эстонии набирает обороты суперсхема мошенничества, из-за которой жертва сама может оказаться в суде.
Ранее мы рассказывали об аналогичной схеме, когда мошенники использовали образ президента Эстонии Алара Кариса.
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