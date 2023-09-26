Мошенники используют фото премьера Эстонии в своей рекламе

"Наш анонимный источник из Комиссии по налоговым преступлениям сообщил, что Кая, Арво и некоторые другие члены правительства тайно используют платформу *** в целях обогащения. Однако платформа *** работает в рамках закона, поэтому уголовное дело не возбуждено. Пока весь мир страдает от цен на нефть, Платформа извлекает чрезмерную прибыль из каждой нефтяной сделки в мире!" - заманивают доверчивых пользователей злоумышленники.

Мошенники пытаются играть на эмоциях тех, кто не способен быстро распознать подделку.

"Члены правительства и состоятельные люди не спешили делиться секретами своих заработков с простыми гражданами. Поэтому о Платформе *** шепчутся лишь немногие жители Эстонии", - пишут мошенники.

Далее под видом журналистского расследования рассказывается о выгодах использования платформы. При этом для большей убедительности мошенники публикуют фотографии и цитаты, которые якобы принадлежат тем "простым гражданам", которые уже "заработали".

Реклама мошенников, замаскированная под журналистское расследование, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот одного из сайтов мошенников

"Марина из Таллинна" на нечаянные заработки якобы открыла салон красоты. "Владимир из Украины" якобы заработал десятки тысяч евро. А пенсионер "Томас из Тарту" якобы смог вернуть потерянные во время банкротства накопления.

"Можно взять фото из любого профиля, а кто потом будет разбираться?" Таллиннка боится, что за ее снимками скрываются мошенники

Гиперссылка на ту самую платформу, которая якобы позволяет зарабатывать, снова ведет на сайт злоумышленников lostpublications.xyz , но на этот раз не на фейковую статью, а на сервис, где предлагается сделать перевод в 250 долларов США за возможность «одним щелчком мыши заработать» больше миллиона долларов.

Мошенники просят 250 долларов США и обещают заработок в размере более миллиона, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот одного из сайтов мошенников

Rus.Postimees напоминает, что Департамент полиции и погранохраны ранее неоднократно призывал пользователей мобильных гаджетов и интернета в Эстонии быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, конечная цель которых - похитить накопления доверчивых людей.

Полиция Эстонии предупреждает о мошенниках, которые для кражи денег используют онлайн-запись на оформление документов в PPA. В Эстонии набирает обороты суперсхема мошенничества, из-за которой жертва сама может оказаться в суде.

Ранее мы рассказывали об аналогичной схеме, когда мошенники использовали образ президента Эстонии Алара Кариса.