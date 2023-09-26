Лукашенко запретил покупать, использовать и хранить дроны

Организациям, желающим ввезти беспилотные летательные аппараты в Беларусь, необходимо получить разрешение в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

Это будет служить основой для учета беспилотников, принадлежащих компаниям и предпринимателям.

Кроме того, указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы для беспилотников, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Постановление запрещает физическим лицам ввоз, эксплуатацию и производство беспилотных летательных аппаратов.

Запрет на хранение и использование беспилотников частными лицами вступит в силу через шесть месяцев после опубликования, то есть 21 марта следующего года. До этого времени физические лица могут продать свои беспилотники организациям или индивидуальным предпринимателям либо передать их на ответственное хранение организациям, уполномоченным правительством Беларуси.

Ранее Министерство обороны Республики Беларусь обновило перечень запретных зон для использования беспилотников, включая военные объекты и районы, расположенные вблизи аэродромов и взлетно-посадочных полос.

Пока неясно, как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета. В указе также не уточняется, какие наказания будут применяться к нарушителям новых правил.