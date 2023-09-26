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Видео ⟩ Власти грозят штрафом жителям, чей дом был разрушен взрывом газового баллона

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Власти грозят штрафом жителям, чей дом был разрушен взрывом газового баллона
Власти грозят штрафом жителям, чей дом был разрушен взрывом газового баллона Фото: Ekrānšāviņš

В июле прошлого года в многоквартирном доме в Салдусском крае произошел взрыв газового баллона, в результате чего дом был частично разрушен. Тогда местные власти пообещали помочь, но сейчас жители получили предупреждения о наложении штрафа, сообщает программа 4. studija.

"При взрыве погиб сосед, в квартире которого произошел взрыв. Власти обещали, что все уберут, и с нас ничего не потребуют", - говорит жительница.

Между тем, муниципалитет, обещавший поддержку в момент аварии, теперь рассылает письма о наложении штрафов, подчеркивая, что здание деградирует.

Представитель муниципалитета признает, что вначале действительно была обещана поддержка, но это не может быть финансовая помощь, поскольку муниципалитет не может вкладывать собственные средства в ликвидацию последствий катастрофы на частной территории.

Местные власти также подчеркивают, что владельцы квартир должны были представить решение об общей собственности, однако такого решения получено не было.

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