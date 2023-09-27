"Глава Чечни создал серьезную проблему Путину". Российские власти отказываются комментировать видео, где сын Кадырова избивает человека

Собчак утверждает, что Кадыров сам предложил ей сегодня написать заявление (видимо, имеется в виду в правоохранительные органы), выйти на пикет и пообещал, что ей за это «ничего не будет».

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«Кадыров хочет воспроизвести свой любимый контекст, когда он беспредельничает, все возмущаются, а поделать ничего не могут», — пишет политолог Аббас Галлямов (признан в России «иноагентом»). Однако, по его словам, сейчас проблема в том, что «глава Чечни создал серьезную проблему Путину»: «Каким бы идиотом не был сжегший Коран волгоградец, он всё равно этнический русский и теперь получается, что Путин готов отдать русского на съедение чеченцам. Естественно, что это сильно не понравится большинству россиян, ну а уж «русским патриотам» — тем самым, которые составляют костяк группы поддержки войны, — это вообще как серпом по горлу».

«Патриоты» и пропагандисты против?

Поддерживающий вторжение России в Украину военкор «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем телеграм-канале, что «в правовом государстве за преступления (а Журавель его совершил) наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора».

Он призвал прокомментировать произошедшее главу СК Александра Бастрыкина, «по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике», а также министра юстиции Константина Чуйченко, заявившего, что «Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением, поскольку "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране"».

Член президентского совета по правам человека, поддерживающая войну в Украине Марина Ахмедова заявила, что «при всей благодарности Кадырову за помощь в СВО», она не то чтобы «не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии», в ней «все восстает против этого». «Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона», — написала она.