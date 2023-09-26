Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Сама идея и реализация ценового потолка для российской нефти не была продумана и "потолок" прописан только на бумаге, говорит Владимир Милов в интервью DW: "Мы должны понимать, что регуляторам нужно контролировать десятки тысяч транзакций, со страховщиками фрахтов, танкеров и так далее. Для начала, у стран большой семерки просто нет штата людей, которые бы этим занимались". К тому же, Милов напомнил, что на часть экспорта российской нефти ценовой потолок вообще не распространялся. "Мы часть нашей нефти, примерно там до четверти, продаем сразу на восток, по трубе "Восточная Сибирь-Тихий океан", где она торговалась выше потолка с самого начала". Речь идет не о сорте Urals, а светлой нефти сорта Espo.