Младенцев в Латвии бросают не только в беби-боксах, но и прямо в роддомах

Учреждения здравоохранения больше публично не сообщают о младенцах, оставленных в беби-боксах, чтобы обеспечить анонимность их биологических матерей, находящихся в и без того эмоционально сложной ситуации. За 14 лет в беби-боксах оставили 56 детей, сообщает 360TV ZIŅneši.
Раньше публиковалось подробное описание каждого ребенка, оставленного в беби-боксе, например, конкретный день, время, возраст ребенка. Был сделан вывод, что люди, живущие за пределами Риги, быстро определяют, какая женщина оставила ребенка, если раньше ее видели беременной, а после сообщения о ребенке, оставленном в беби-боксе, ее не замечали с коляской.
В последний раз об оставленном ребенке публично сообщали в июле прошлого года, когда в Мадоне в беби-бокс поместили мальчика возрастом несколько дней с соской и плюшевым мишкой. Раньше о найденышах (так называют детей, оставленных анонимно) сообщалось чаще. То, что сейчас подобных сообщений больше нет, не значит, что нет и найденышей. Глава проекта "Беби-бокс - место для жизни ребенка!" Лаура Звирбуле объясняет 360TV ZIŅneši, что в среднем в беби-боксах в год по-прежнему обнаруживаются 4 ребенка: "Когда мы открылись еще в 2009 году, нам пожелали, чтобы беби-боксы оставались пустыми. Я хотела бы надеяться, что мы этого постепенно достигнем".
Педиатр Детской клинической университетской больницы Занда Пучука утверждает, что состояние оказавшихся в беби-боксах детей в основном хорошее. После помещения ребенка беби-бокс в медицинском учреждении звучит звуковое и световое оповещение. В ответ на это дежурный персонал приходит, чтобы проверить состояние ребенка и его здоровье, фиксирует сведения о поле, оставленных вещах, фотографирует как ребенка, так и вещи, а также уведомляет о произошедшем полицию и Сиротский суд. В некоторых случаях биологические матери также оставляют записки с пояснениями вроде "Я не могу адекватно любить ребенка и заботиться о нем" или "В силу финансовых обстоятельств не могу заботиться о малыше". Таким образом Пучуке пришлось принять нескольких детей: "Есть двоякое чувство по поводу того, какие эмоции, какой недостаток поддержки испытала эта отчаявшаяся женщина, решившаяся на столь радикальный шаг".
Для оставленных детей социальные службы и Сиротский суд ищут новые семьи. "Примерно через 10 дней малыш попадает в семью приемных родителей на первичное усыновление", - рассказывает руководитель проекта беби-боксов. Было несколько случаев, когда биологические родители передумывали и восстанавливали права опеки. Это длительный процесс, в ходе которого придется доказать свою способность заботиться о ребенке.
Всего в Латвии восемь беби-боксов. Они расположены в крупных городах рядом с медицинскими учреждениями. Установка новых беби-боксов не планируется. Существующие совершенствуются, например, путем размещения информации о том, куда обращаться за помощью в кризисных ситуациях, и подобные звонки - не редкость. Беби-боксы - это решение, позволяющее предотвратить убийство младенцев в ситуациях, когда ребенок был нежеланным.
Как выяснила 360TV ZIŅneši, в Рижском родильном доме также бывают острые ситуации с брошенными младенцами. В год в среднем бывает 7-8 малышей, от которых отказываются родители. Мать может покинуть больницу без ребенка и попросить позаботиться о нем сотрудников учреждения.
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