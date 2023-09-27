Младенцев в Латвии бросают не только в беби-боксах, но и прямо в роддомах

Раньше публиковалось подробное описание каждого ребенка, оставленного в беби-боксе, например, конкретный день, время, возраст ребенка. Был сделан вывод, что люди, живущие за пределами Риги, быстро определяют, какая женщина оставила ребенка, если раньше ее видели беременной, а после сообщения о ребенке, оставленном в беби-боксе, ее не замечали с коляской.

В последний раз об оставленном ребенке публично сообщали в июле прошлого года, когда в Мадоне в беби-бокс поместили мальчика возрастом несколько дней с соской и плюшевым мишкой. Раньше о найденышах (так называют детей, оставленных анонимно) сообщалось чаще. То, что сейчас подобных сообщений больше нет, не значит, что нет и найденышей. Глава проекта "Беби-бокс - место для жизни ребенка!" Лаура Звирбуле объясняет 360TV ZIŅneši, что в среднем в беби-боксах в год по-прежнему обнаруживаются 4 ребенка: "Когда мы открылись еще в 2009 году, нам пожелали, чтобы беби-боксы оставались пустыми. Я хотела бы надеяться, что мы этого постепенно достигнем".