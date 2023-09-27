Затлерс: У нас хороший президент, но этим мы поплатились за передряги с правительством

"Вероятно, кто-то не хотел, чтобы президентом избрали Левитса или Пиленса, и все дошло до того, что мы получили хорошего президента, у которого тогда, вероятно, не было цели им стать. Но мы его получили, и этим мы поплатились за все передряги правительства", - сказал Затлерс.

Он также заявил, что коалиция должна сформироваться в середине сентября. "Есть опытные политики, которые создают эти временные рамки, в которых рассматривается и бюджетный вопрос, и другие актуальные вопросы. Сейчас складывается впечатление, что торопиться с новым правительством не было смысла. Его можно было сформировать и летом, но тогда большинству хотелось отдохнуть", - сказал Затлерс. По его словам, влияние Айвара Лембергса в правительстве не увеличится.

Что касается публичного предложения избегать слова "русские", когда речь идет о преступлениях, совершенных российскими гражданами в Украине, Затлерс был прямолинеен: "Кто тогда обстреливает Украину, если не русские? Инопланетяне? Русские люди, одетые в форму российской армии, может иногда еще и татары, буряты и т.д. В мировом понимании они русские. Во время советской оккупации мы тоже говорили, что вошли русские. Не кто-то другой нападает на Украину. Это русские - граждане конкретной страны".

"Каждый, кто носит российский паспорт, несет ответственность за то, что делает его правительство, какое у него правительство, что делает его президент. Он [Владимир Путин] сделал очень много, и в этом нет ничего хорошего", - подытожил Затлерс.