Трагический пожар на свадьбе в Ираке: погибли не менее 100 человек

Органы здравоохранения провинции Найнава "насчитали 100 погибших и более 150 раненых в результате пожара в зале бракосочетания в Эль-Хамдании", сообщило официальное иракское информационное агентство INA. Представитель Минздрава Ирака подтвердил предварительное количество жертв и пострадавших.

Эль-Хамдания - преимущественно христианский город к востоку от Мосула.

Трагический пожар на свадьбе в Ираке: люди собираются у больницы Фото: ABDULLAH RASHID / Reuters / Scanpix

В заявлении органов гражданской защиты отмечается, что в зале бракосочетания были установлены "огнеопасные и не отвечающие стандартам безопасности" панели.

Пожар стал причиной обрушения некоторых частей потолка из-за использования негорючих дешевых строительных материалов, говорится в сообщении. По предварительной информации, во время свадьбы была использована пиротехника, из-за чего в зале возник пожар.

Стандарты безопасности в строительном и транспортном секторах Ирака часто не соблюдаются. В стране, инфраструктура которой находится в полуразрушенном состоянии после длительных вооруженных конфликтов, нередки пожары и аварии с человеческими жертвами.