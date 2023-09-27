Трагический пожар на свадьбе в Ираке: погибли не менее 100 человек

По меньшей мере 100 человек погибли и более 150 получили ранения в результате пожара во время свадьбы в городе Эль-Хамдания в провинции Найнава на севере Ирака, сообщили государственные СМИ и представители здравоохранения утром в среду, 27 сентября.
Органы здравоохранения провинции Найнава "насчитали 100 погибших и более 150 раненых в результате пожара в зале бракосочетания в Эль-Хамдании", сообщило официальное иракское информационное агентство INA. Представитель Минздрава Ирака подтвердил предварительное количество жертв и пострадавших.
Эль-Хамдания - преимущественно христианский город к востоку от Мосула.
В заявлении органов гражданской защиты отмечается, что в зале бракосочетания были установлены "огнеопасные и не отвечающие стандартам безопасности" панели.
Пожар стал причиной обрушения некоторых частей потолка из-за использования негорючих дешевых строительных материалов, говорится в сообщении. По предварительной информации, во время свадьбы была использована пиротехника, из-за чего в зале возник пожар.
Стандарты безопасности в строительном и транспортном секторах Ирака часто не соблюдаются. В стране, инфраструктура которой находится в полуразрушенном состоянии после длительных вооруженных конфликтов, нередки пожары и аварии с человеческими жертвами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!