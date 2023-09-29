"Латвия есть Латвия": Малыгина о новой любви и вопросе о партнерских отношениях

"Такое приятное чувство, как дружба или любовь, дает силу", - считает латвийская художница, режиссер, бывшая актриса театра "Дайлес" Элина Малыгина. Летом стало известно, что распался ее третий брак с режиссером анимационных фильмов Рейнисом Калнаэллисом, но бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Элина Малыгина отметила, что именно дружба и лежала в основе этого брака. В беседе с RUS TVNET она порассуждала не только о любви и своих новых отношениях, но и о консервативности Латвии в вопросе принятия закона о партнерских отношениях.
- Что, на ваш взгляд, должно быть в основе крепких отношений или брака?
- Это самый-самый чаще всего задаваемый вопрос, на который все отвечают очень похоже, но очень сложно в жизни это приобрести или выполнить. Однако я, наверное, повторюсь, что это доверие и честность. Я думаю, что есть еще какое-то космическое чувство, которое присоединяется к человеку понятными ценностями, что есть помимо этого еще какая-то космическая связь, которую мы не можем объяснить, мы ее любим называть разными философскими, религиозными терминами. Но есть все-таки еще какая-то связь, контакт с человеком, которую мы как бы не контролируем. Именно это чувство мы не контролируем. И название этому чувству вы можете придумать сами, или, я думаю, каждый человек, живущий на этом свете, понимает, о чем речь.
- Правильно ли я понимаю, что вы влюбились и это вас спасло?
- Во-первых, мы вытаскиваем себя сами уже с момента рождения. Конечно, мы ищем иногда разные пути, чтобы нам стало легче, но не всегда понимаем, что мы за этим видим. И, конечно, такое приятное чувство, как дружба или любовь, дает силу. Это от Бога, это хорошая энергия, которая может помочь прояснить сознание, подарить счастье и придать значение жизни.
- Ранее в интервью другому изданию вы признались, что бисексуальны. Ваше мнение по поводу принятия закона о партнерских отношениях в Латвии? Насколько Латвия консервативна в вопросах ЛГБТ+?
- Латвия есть Латвия. У нашей страны есть своя история, почему что-то происходит или не происходит. Я не собираюсь никого винить или пускаться в политику. Но если вы хотите знать мое мнение, мне кажется, очень нечестно, что люди, которые любят друг друга, живут всю жизнь вместе... и когда кому-то пора уходить, любимый человек не может зайти в палату, потому что считается никем этому человеку. То есть я вижу просто человеческую обиду в этом смысле, потому что это случалось с моими знакомыми, с друзьями. По этому поводу я очень переживаю.
Элина Малыгина сейчас выпустила несколько авторских короткометражных работ. Грядет также большой проект, который будет реализован в Беверине. О нем подробнее будет рассказано на нашем портале.
Напомним, в мае 2011 года Элина Малыгина сыграла свадьбу с театральным режиссером Дж. Дж. Джилинджером. В этом союзе родилась дочь Ханна. Однако супруги развелись, а в октябре 2016 года Элина вышла замуж за миллионера, крупнейшего акционера Olainfarm Валерия Малыгина, который скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.
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