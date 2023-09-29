"Латвия есть Латвия": Малыгина о новой любви и вопросе о партнерских отношениях

- Правильно ли я понимаю, что вы влюбились и это вас спасло?

- Во-первых, мы вытаскиваем себя сами уже с момента рождения. Конечно, мы ищем иногда разные пути, чтобы нам стало легче, но не всегда понимаем, что мы за этим видим. И, конечно, такое приятное чувство, как дружба или любовь, дает силу. Это от Бога, это хорошая энергия, которая может помочь прояснить сознание, подарить счастье и придать значение жизни.

- Ранее в интервью другому изданию вы признались, что бисексуальны. Ваше мнение по поводу принятия закона о партнерских отношениях в Латвии? Насколько Латвия консервативна в вопросах ЛГБТ+?

- Латвия есть Латвия. У нашей страны есть своя история, почему что-то происходит или не происходит. Я не собираюсь никого винить или пускаться в политику. Но если вы хотите знать мое мнение, мне кажется, очень нечестно, что люди, которые любят друг друга, живут всю жизнь вместе... и когда кому-то пора уходить, любимый человек не может зайти в палату, потому что считается никем этому человеку. То есть я вижу просто человеческую обиду в этом смысле, потому что это случалось с моими знакомыми, с друзьями. По этому поводу я очень переживаю.

Элина Малыгина сейчас выпустила несколько авторских короткометражных работ. Грядет также большой проект, который будет реализован в Беверине. О нем подробнее будет рассказано на нашем портале.

Напомним, в мае 2011 года Элина Малыгина сыграла свадьбу с театральным режиссером Дж. Дж. Джилинджером. В этом союзе родилась дочь Ханна. Однако супруги развелись, а в октябре 2016 года Элина вышла замуж за миллионера, крупнейшего акционера Olainfarm Валерия Малыгина, который скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.