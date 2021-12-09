Элина Малыгина о книге "Паника", псевдониме и смерти супруга: "Разве у меня есть выбор?"

"Творить, мыслить и жить - это вам не по райскому саду гулять", - считает латвийская художница, режиссер, бывшая актриса театра Dailes Элина Малыгина. Ее первая литературная работа под псевдонимом Хэлен Ора называется "Паника". Это исповедь с большой долей откровенных автобиографических историй и психологических переживаний.
Хэлен Ора делится очень личными и сокровенными мыслями с читателями. Очень по-своему, очень самобытно. Раскрывая душу, превращаясь в один сплошной оголенный нерв.
Книга "Паника" - это художественная терапия для тех, кто оказался в патологических душевных состояниях: депрессия, панические атаки и бесконечный страх.
Стала ли эта работа терапией для самой Элины после смерти ее супруга (Валерий Малыгин ушел из жизни 9 декабря 2017 года)? Ответила ли она на экзистенциальные вопросы, которые задает в книге?
Об удивительной героине Ноа и ее замысловатом мире, полном боли, тревог, рефлексии, самобичевания и страхов, Малыгина рассказала в беседе с RUS TVNET.
- Как появился псевдоним Хэлен Ора? Означает ли он что-нибудь?
- Псевдоним - довольно распространенное явление в творческой среде. Я давно мечтала и наконец позволила себе это. Хелена - второе имя, данное мне родителями, и до 16 лет меня так звали в школе. Ора - производное от фамилии моего деда.
- Как долго Вы работали над книгой?
- Сложно ответить на такой вопрос. Книга - это собрание частичек опыта, событий, переживаний и размышлений за долгий период. Если говорить о "написании" книги, то это заняло несколько месяцев, а тексты использованы как относительно недавние, так и 15-летней давности.
- Как возникла идея ее написать?
- Я пишу с тех пор, как помню себя, но до недавних пор это были лишь мои личные записи. Так и книга изначально не задумывалась как книга. Это, скорее, было моей рефлексией на различные темы в процессе терапии.
Затем при прочтении и обсуждении записей пришло озарение, что это могло бы стать книгой и, возможно, стоит поделиться своим опытом - иногда страшным, а иногда прекрасным - с другими людьми. Вдруг я не одна такая? Так это переросло в созидательный процесс и завершилось творческой реализацией в виде книги.
- Что Вас побудило поделиться психологическими переживаниями, которые смежны с глубоко личной историей? Быть может, это попытка найти единомышленников, найти сочувствие, в чем-то себе признаться? Либо это Ваш способ побороть личную трагедию, проработать психотравмы?
- Я - личность творческая, и моя миссия - делиться. Те, кто прочел книгу, признают, что она не только и не столько о психологических переживаниях. Там немало страданий, но есть и поиск пути, самоирония, направленная на принятие себя и саморазвитие. Надо признать, что книга - своего рода поиск пускового механизма панических атак, и судя по отзывам читателей - это очень актуальная проблема. А еще это поиск источника серотонина, так что доля самоиронии гарантирована. Что касается связи с моей личной жизнью, оставлю это на усмотрение читателей. Для меня это честная творческая работа в духе современности, и каждый имеет право прочесть ее по-своему и найти в ней что-то свое.
- Насколько Вы и Ваша героиня созвучны?
- Это интерпретация моего жизненного опыта через призму главной героини Ноа, порой неприкрытая и откровенная до мозга костей. Все мое творчество - фильмы, живопись, поэзия и проза - отражает мой опыт, мои ощущения страха и счастья. Героиня книги, как и я, задается множеством экзистенциальных вопросов, например о смысле и бессмысленности жизни и т. п.
- Не было ли страшно так открываться публике?
- Гораздо страшнее открываться самой себе. Творить, мыслить и жить - это вам не по райскому саду гулять.
- Боялись ли Вы реакции общественности, журналистов, желтой прессы, критиков?
- Нужна смелость, чтобы создать что-либо. Если бы я боялась, вряд ли бы кто-то прочел мою книгу, увидел фильмы или картины. Это как волнение и стресс в ожидании ребенка, ведь ты не знаешь, кто родится и что из этого вырастет. Я делаю то, что не могу не делать, остальное в руках Бога.
- Как давно Вы пишете? Кто Ваши вдохновители, гуру, наставники?
- Я пишу уже с начальной школы. Не могу назвать кого-то конкретного, гуру постоянно меняются, но мне всегда было интересно изучать жизни великих и неординарных людей.
- Вы говорите, что в книге задаются экзистенциальные вопросы: "Зачем я?", "Зачем все?". Вы нашли на них ответы?
- Если кто-то когда-то найдет ответы на эти вопросы, это будет смерти подобно.
Единственный результат жизни - это сам процесс "жития".
- Как называется короткометражный фильм по Вашей книге? Расскажите о его создании.
- Короткометражный фильм Panic, снятый по мотивам книги, в этом году участвовал в конкурсной программе фестиваля Annecy International Animation Film Festival, а в октябре получил главный приз международного фестиваля RIGA IFF 2021. Идея была таким же озарением, как и идея создания книги.
- В декабре будет четыре года, как не стало Вашего супруга. Вы приняли эту потерю? Либо эта книга и есть ответ или способ это принять?
- Разве у меня есть выбор? Не думаю, что я отличаюсь от других людей, которые теряют своих близких. Так устроен этот мир.
*Книгу можно приобрести во всех магазинах сети издательства Zvaigzne ABC. Перевод с латышского - Инга Лыщика, перевод стихов - Инга Лыщика и Людмила Нукневич. Иллюстрации - Хэлен Ора.
Напомним, супруг Элины - бизнесмен и председатель правления фармацевтического гиганта Olainfarm Валерий Малыгин - скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.