Элина Малыгина о книге "Паника", псевдониме и смерти супруга: "Разве у меня есть выбор?"

Хэлен Ора делится очень личными и сокровенными мыслями с читателями. Очень по-своему, очень самобытно. Раскрывая душу, превращаясь в один сплошной оголенный нерв.

Книга "Паника" - это художественная терапия для тех, кто оказался в патологических душевных состояниях: депрессия, панические атаки и бесконечный страх.

Стала ли эта работа терапией для самой Элины после смерти ее супруга (Валерий Малыгин ушел из жизни 9 декабря 2017 года)? Ответила ли она на экзистенциальные вопросы, которые задает в книге?

Об удивительной героине Ноа и ее замысловатом мире, полном боли, тревог, рефлексии, самобичевания и страхов, Малыгина рассказала в беседе с RUS TVNET.