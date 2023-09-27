Законодательная инициатива президента: более строгие наказания за преступления против государства

В своем письме к президиуму Сейма президент Латвии пишет, что каждое демократическое государство обязано действовать, чтобы гарантировать стабильность и эффективность своей демократической системы. Политика наказаний является одним из проявлений самозащиты демократии, противостоящей внутренним и внешним угрозам государству уголовно-правовыми средствами.

Несмотря на то, что в 2016 году в главу X Уголовного кодекса "Преступления против государства" были внесены существенные изменения, ситуация с международной безопасностью после вступления поправок в силу значительно ухудшилась, и Латвия уже несколько лет находится под особой угрозой. Так, с 2021 года Беларусь осуществляет гибридное нападение на латвийско-белорусскую границу. 24 февраля 2022 года соседняя с Латвией Россия начала неприкрытое полномасштабное военное вторжение в Украину. Война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии.