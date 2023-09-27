Законодательная инициатива президента: более строгие наказания за преступления против государства

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду направил в Сейм законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в раздел Уголовного закона о преступлениях против государства и ужесточение наказаний за такие преступления, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
В своем письме к президиуму Сейма президент Латвии пишет, что каждое демократическое государство обязано действовать, чтобы гарантировать стабильность и эффективность своей демократической системы. Политика наказаний является одним из проявлений самозащиты демократии, противостоящей внутренним и внешним угрозам государству уголовно-правовыми средствами.
Несмотря на то, что в 2016 году в главу X Уголовного кодекса "Преступления против государства" были внесены существенные изменения, ситуация с международной безопасностью после вступления поправок в силу значительно ухудшилась, и Латвия уже несколько лет находится под особой угрозой. Так, с 2021 года Беларусь осуществляет гибридное нападение на латвийско-белорусскую границу. 24 февраля 2022 года соседняя с Латвией Россия начала неприкрытое полномасштабное военное вторжение в Украину. Война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии.
По мнению президента Латвии, нормы, включенные в Уголовный закон, должны соответствовать существующей угрозе и не быть непропорционально слабыми по сравнению с потенциальным ущербом интересам государства и общества или непропорционально ограничительными по отношению к новым проявлениям вредоносной деятельности отдельных лиц. Политика наказаний в Латвии должна обеспечивать сбалансированное достижение наказанием всех его целей, предусмотренных Уголовным законом, в том числе охрану общественной безопасности и сдерживание от совершения преступлений.
"Я считаю, что введение в Уголовный закон более суровых наказаний за преступления против государства станет четким сигналом от законодателя тем, кто применяет Уголовный закон, а также латвийской и зарубежной общественности о том, что Латвия не допустит угрозы своей безопасности", - написал Ринкевич президиуму Сейма.
Также Ринкевич, принимая во внимание информацию, полученную от правоохранительных органов, призывает Министерство юстиции заняться более широким и системным пересмотром основ политики наказаний, рассмотрев необходимость предусмотреть ответственность за другие действия, угрожающие безопасности Латвии.
Законопроект предусматривает исключение краткосрочного заключения и общественных работ - из статьи Уголовного закона, в которой говорится об объединении в организованную группу с целью осуществления деятельности, направленной против Латвии. По мнению Ринкевича, такие виды наказания недостаточны для того, чтобы удержать лиц от совершения такого уголовного преступления, которое направлено против национальной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя.
Как подтверждают данные правоохранительных органов, корысть является одним из ведущих мотивов, побуждающих людей совершать преступления против государства. В соответствии с этим санкцию данной статьи Уголовного закона планируется дополнить дополнительным наказанием - конфискацией имущества.
Также для данной статьи Уголовного закона предусматривается увеличение назначенного наказания в виде лишения свободы до десяти лет с минимальным наказанием в виде одного года лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором на срок до трех лет. Законопроект предусматривает исключение из статьи такого наказания, как кратковременное лишение свободы и альтернативных видов наказания - общественных работ и штрафов.
Статью предлагается дополнить частью второй, содержащей квалифицирующий признак, а именно, если помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, была оказана группой лиц или если этим занималось государственное должностное лицо.
В то же время законопроект предусматривает усиление ответственности за шпионаж. В части первой статьи 85 Уголовного закона предполагается определить минимальное наказание в виде лишения свободы - один год, сохранив наказание в виде лишения свободы до десяти лет. В частях первой и второй указанной статьи предлагается ввести дополнительное наказание - конфискацию имущества. Также статью предлагается дополнить уголовной ответственностью именно за организацию или руководство действиями, предусмотренных первой или второй частью указанной статьи.
Ринкевич поясняет, что закон о национальной безопасности предусматривает строгий запрет на организацию и проведение военно-тактических учений, а также участие в них. В то же время, по словам президента, действующая нормативная база не предлагает четких мер против лиц, готовых и желающих нарушить такой запрет.
По его мнению, этот запрет также следует включить в Уголовный закон.
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