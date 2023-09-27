Отец и мачеха Юстине частично признали вину в убийстве

"Очень большие проблемы установить ее истинную причину смерти. Это ответственная работа для экспертов, так как от этого может зависеть вся квалификация преступления, по какому пункту Уголовного закона против подозреваемых будут строить обвинения, и в связи с этим, по какой статье обвинение будет оценивать суд и признает ли он или не признает их виновными", - добавила Йермацане.

Пока что дело об убийстве Юстине рассматривают как убийство при отягчающих обстоятельствах, так как убит несовершеннолетний. За это грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Адвокаты подозреваемых надеются, что смогут изменить квалификацию преступления.

"Я очень надеюсь, что смерть девочки наступила не из-за действий моих клиентов или действия, которые могли быть направлены против этой девочки, не стали причиной ее смерти, и там может быть другая статья, скажем, нанесение легких телесных повреждений; нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Я надеюсь, что нам может быть удастся переквалифицировать их действия на более легкую статью", - признал Валерий Петровский, адвокат Сандра Рейниковы.

Подозреваемые признали свою вину частично. "Они не признают вину, что убили намеренно, то есть, убили осознанно", - рассказала судья.

"Было несколько экспертиз, но в конце концов они могут быть виновны в осознанном предоставлении ложной информации полиции, ну или в нанесении телесных повреждений средней тяжести. То есть они сделали, ну, что-то плохое. Было ли это убийство или нет - другой вопрос", - отметил Петрвоский.

Судья высоко оценила тщательную работу полиции. "Если бы они не провели такое тщательное расследование, если бы они не приложили столько усилий, я думаю, мы никогда бы не узнали, что случилось с Юстине", - сказала Йермацане.

Адвокат отца в связи с его желаниями от комментариев отказался.

Следующее заседание суда, на котором планируется принять решение о дальнейшей мере пресечения, запланировано на 20 октября. Сиротский суд Резекненского края указал, что остальные дети подозреваемых находятся в безопасности, о них заботятся, однако их местонахождение не разглашается в целях безопасности.