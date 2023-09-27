Отец и мачеха Юстине частично признали вину в убийстве

В конце июня после длительных и интенсивных поисков семилетнюю Юстине нашли мертвой, закопанной в заброшенном доме глубоко в лесу. Подозреваемые в убийстве отец и мачеха ребенка признали свою вину частично и надеются, что из-за нехватки доказательств к пожизненному заключению они приговорены не будут, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Расследование дела об убийстве Юстине по-прежнему продолжается. Подозреваемые остаются под стражей. В прокуратуру дело может быть передано в следующем месяце, сообщает передача.
Спустя два месяца после задержания суд продлил меру пресечения на два месяца, чтобы подозреваемые не мешали ходу расследования, рассказала передаче LTV судья Резекненского суда Айя Йермацане.
По-прежнему ведется сбор доказательств, а Государственная полиция более подробную информацию не предоставляет.
"Оценивая то, как тщательно были, скажем, скрыты следы этого события, ну, нет сомнений, что эти люди в дальнейшем могли осуществлять какие-то действия, чтобы по возможности, скажем так, улучшить свое состояние. Они хорошо понимают, что скорее всего уголовной ответственности не избегут. В этом у них сомнений нет, но они будут делать все, чтобы возможное наказание было меньше, а обвинение было по возможности наименее суровым", - добавила судья.
Самая большая проблема в этом деле - доказать, как Юстине была убита умышленно. Так как труп девочки был найден спустя долгое время, это осложняет установление причины смерти, признала судья.
"Очень большие проблемы установить ее истинную причину смерти. Это ответственная работа для экспертов, так как от этого может зависеть вся квалификация преступления, по какому пункту Уголовного закона против подозреваемых будут строить обвинения, и в связи с этим, по какой статье обвинение будет оценивать суд и признает ли он или не признает их виновными", - добавила Йермацане.
Пока что дело об убийстве Юстине рассматривают как убийство при отягчающих обстоятельствах, так как убит несовершеннолетний. За это грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Адвокаты подозреваемых надеются, что смогут изменить квалификацию преступления.
"Я очень надеюсь, что смерть девочки наступила не из-за действий моих клиентов или действия, которые могли быть направлены против этой девочки, не стали причиной ее смерти, и там может быть другая статья, скажем, нанесение легких телесных повреждений; нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Я надеюсь, что нам может быть удастся переквалифицировать их действия на более легкую статью", - признал Валерий Петровский, адвокат Сандра Рейниковы.
Подозреваемые признали свою вину частично. "Они не признают вину, что убили намеренно, то есть, убили осознанно", - рассказала судья.
"Было несколько экспертиз, но в конце концов они могут быть виновны в осознанном предоставлении ложной информации полиции, ну или в нанесении телесных повреждений средней тяжести. То есть они сделали, ну, что-то плохое. Было ли это убийство или нет - другой вопрос", - отметил Петрвоский.
Судья высоко оценила тщательную работу полиции. "Если бы они не провели такое тщательное расследование, если бы они не приложили столько усилий, я думаю, мы никогда бы не узнали, что случилось с Юстине", - сказала Йермацане.
Адвокат отца в связи с его желаниями от комментариев отказался.
Следующее заседание суда, на котором планируется принять решение о дальнейшей мере пресечения, запланировано на 20 октября. Сиротский суд Резекненского края указал, что остальные дети подозреваемых находятся в безопасности, о них заботятся, однако их местонахождение не разглашается в целях безопасности.
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