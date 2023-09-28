Фото ⟩ Вандализму людей нет границ. Что об этом говорят предприятия по аренде электросамокатов?

Не секрет, что электросамокаты являются одним из наиболее удобных способов перемещения в городе. Впрочем, есть и минусы - иногда они валяются там, где не надо. Портал Apollo.lv проанализировал эту проблему, связавшись с предприятиями, предлагающими аренду электросамокатов.
На крыше, на навесе остановки общественного транспорта, в реке... Какие только фотографии электросамокатов не бродят по интернету! Поинтересовались у компаний по аренде электросамокатов, какими были самые необычные места, где их оставляли, и как предприятия борются с их неправильны размещением.
Žanra klasika. #bolt #skūteris pic.twitter.com/HL8v5cfcmH— Daniela Rihtere (@karumsierinjsh) May 5, 2023
Какими были самые необычные места, где оставляли электросамокаты?
Руководитель Tuul в Латвии Райвис Озолиньш рассказывает: "Было несколько ярких случав.
Бывает, люди затаскивают их в свои квартиры, а затем посреди ночи не могут спать, так как они начинают громко сигнализировать, в результате чего люди сами их и выталкивают на улицу.
Один раз была попытка украсть два самоката, и в своих системах мы заметили что-то необычное и начали наблюдать. Констатировав, что они не в режиме аренды перемещаются на неестественной скорости, пришли к выводу, что, скорее всего, их перевозят на машине, оперативно подключили полицию, в сотрудничестве с которой на улицы была остановлена машина и констатирована попытка кражи. Воры были задержаны.
Иногда самокаты попадают в реку, и тогда мы оперативно направляем свою техническую бригаду или водолазов, чтобы найти самокаты и вытащить их".
Tā ir, ka pērtiķiem ir pieejami brīvi novietoti skūteri. Pilsētvidē top arvien jaunas instalācijas. Šī pie Zemitānu stacijas. pic.twitter.com/4OWRXtZ8zg— Daira (@DairaZile) November 20, 2022
Представитель Tuul поясняет, что вытаскивать электросамокаты из воды важно по двум причинам.
"Первая - чтобы самокаты работали и после вытаскивания из воды. Вторая - чтобы аккумуляторы самоката, который по сути способствует более дружественной природе среде в городе, не начали загрязнять окружающую среду. И здесь с сожалением нужно признать, что периодически в воде находим и самокаты других операторы, которые, судя по визуальным признакам, находились там гораздо более длительное время", - рассказывает Озолиньш.
Как предприятия борются с неправильной парковкой самокатов и вандализмом?
Озолиньш указывает, что предприятие собственными силами может повлиять на недобросовестное использование самокатов, если это сделали сами пользователи Tuul. "Это можно проследить при помощи различных технологически доступных ресурсов и определить, сделал ли это конкретный пользователь или нет. Если это оказывается сам пользователей, то мы блокируем его аккаунт, чтобы он больше не мог арендовать самокаты Tuul".
🎶🎶 Brauciens pabeigts! Vai skūteri novietojāt pareizi? pic.twitter.com/NB44RU1jIV— =^)) 🇱🇻💚🇺🇦 (@misterslaura) August 28, 2022
"Что касается вандализма, который осуществляют не пользователи Tuul, то здесь привлекается полиция, заводятся дела и полиция проводит расследование, - рассказывает представитель предприятия - в самокатах Tool используется много разных технологий, которые позволяют нам получить достаточно много различной информации о самом самокате и о том, где и в каких условиях он находится".
В свою очередь специалист по операциям с самокатами Bolt в Латвии Валтс Марга указывает, что у предприятия есть несколько решений, помогающих решать ситуации, когда фиксируется неправильное размещение самоката или хулиганство.
Kādam laiķm ļoti nepatīk tie skūteri! 😀 pic.twitter.com/q5fc3q1Acv— Laima (@__laima) September 24, 2022
"Одно из этих решений - разработанный Bolt механизм искусственного интеллекта, который анализирует фотографии, сделанные пользователями после завершения поездки и отправленные в мобильном приложении", - рассказывает Марга.
"Если получается, что один и тот же пользователь несколько раз припарковал самокат неправильно, мы блокируем доступ к нашим услугам".
Bolt jaunais pakalpojums - ņem skūteri un riepa dāvanā! pic.twitter.com/2DvIGokDmo— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) November 20, 2022
Система искусственного интеллекта Bolt в режиме реального времени убеждается, что самокат не перегораживает тротуары, велодорожки, входы в здания, поясняет Марга. Если самокат оставлен неправильно, пользователь получает в приложении сообщение и советы по правильной парковке самоката.
"Чтобы система научилась опознавать неправильно оставленные самокаты, мы ее обучаем", - рассказывает представитель Bolt.
"Дали ему рассмотреть 150 000 фотографий самокатов, среди которых были как правильно, так и неправильно припаркованные. Система искусственного интеллекта показала точность 80%".
У каждого самоката Bolt есть свой идентификационный номер, и предприятие следит за его местонахождением и состоянием круглосуточно, рассказывает Марга. "В случаяъ вандализма или хулиганства мы тесно сотрудничаем с полицией - как давая свои рекомендации, так и отвечая на запросы полиции".
Марга добавляет, что не всегда самокаты ставит неправильно или переворачивает последний ездок.
"К сожалению, опыт свидетельствует о том, что это часто делают безответственные прохожие, что подтверждает и недавний случай с нахождением электросамоката на крыше здания", - указывает представитель Bolt.
Skūteri tiek izmētāti visur uz ietvēm. 🤯 pic.twitter.com/AfKX1htWhs— Velo Bedres 🚲 (@VeloBedres) August 15, 2022
В Риге начинают создавать зоны парковки электросамокатов
В начале сентября Рижская дума сообщила, что департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы приступил к созданию парковочных зон для электросамокатов.
Lai uzlabotu kārtību un panāktu, ka haotiski novietotie skrejriteņi netraucē gājējus, Rīgas centrā ieviestas pirmās koplietošanas mikromobilitātes rīku stāvvietas. 🛴 pic.twitter.com/UyfvxZ4RYG— Oto Ozols (@otucis) September 4, 2023
На улицах города уже появились первые обозначенные зоны для парковки электросамокатов.
Такие зоны планируется ввести и в микрорайонах, не только в центре города.
Участки улиц, на которых вводятся зоны, были определены совместно с поставщиком услуг.
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