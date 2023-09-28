Фото ⟩ Вандализму людей нет границ. Что об этом говорят предприятия по аренде электросамокатов?

Иногда самокаты попадают в реку, и тогда мы оперативно направляем свою техническую бригаду или водолазов, чтобы найти самокаты и вытащить их".

Tā ir, ka pērtiķiem ir pieejami brīvi novietoti skūteri. Pilsētvidē top arvien jaunas instalācijas. Šī pie Zemitānu stacijas. pic.twitter.com/4OWRXtZ8zg — Daira (@DairaZile) November 20, 2022

Представитель Tuul поясняет, что вытаскивать электросамокаты из воды важно по двум причинам.

"Первая - чтобы самокаты работали и после вытаскивания из воды. Вторая - чтобы аккумуляторы самоката, который по сути способствует более дружественной природе среде в городе, не начали загрязнять окружающую среду. И здесь с сожалением нужно признать, что периодически в воде находим и самокаты других операторы, которые, судя по визуальным признакам, находились там гораздо более длительное время", - рассказывает Озолиньш.

Как предприятия борются с неправильной парковкой самокатов и вандализмом?

Озолиньш указывает, что предприятие собственными силами может повлиять на недобросовестное использование самокатов, если это сделали сами пользователи Tuul. "Это можно проследить при помощи различных технологически доступных ресурсов и определить, сделал ли это конкретный пользователь или нет. Если это оказывается сам пользователей, то мы блокируем его аккаунт, чтобы он больше не мог арендовать самокаты Tuul".