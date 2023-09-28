Чт, 28.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Вандализму людей нет границ. Что об этом говорят предприятия по аренде электросамокатов?

Apollo.lv Elza Elizabete Vanaga
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Электросамокаты Bolt
Электросамокаты Bolt Фото: Edijs Pālens/LETA

Не секрет, что электросамокаты являются одним из наиболее удобных способов перемещения в городе. Впрочем, есть и минусы - иногда они валяются там, где не надо. Портал Apollo.lv проанализировал эту проблему, связавшись с предприятиями, предлагающими аренду электросамокатов.

На крыше, на навесе остановки общественного транспорта, в реке... Какие только фотографии электросамокатов не бродят по интернету! Поинтересовались у компаний по аренде электросамокатов, какими были самые необычные места, где их оставляли, и как предприятия борются с их неправильны размещением.

Какими были самые необычные места, где оставляли электросамокаты?

Руководитель Tuul в Латвии Райвис Озолиньш рассказывает: "Было несколько ярких случав.

Бывает, люди затаскивают их в свои квартиры, а затем посреди ночи не могут спать, так как они начинают громко сигнализировать, в результате чего люди сами их и выталкивают на улицу.

Один раз была попытка украсть два самоката, и в своих системах мы заметили что-то необычное и начали наблюдать. Констатировав, что они не в режиме аренды перемещаются на неестественной скорости, пришли к выводу, что, скорее всего, их перевозят на машине, оперативно подключили полицию, в сотрудничестве с которой на улицы была остановлена машина и констатирована попытка кражи. Воры были задержаны.

Иногда самокаты попадают в реку, и тогда мы оперативно направляем свою техническую бригаду или водолазов, чтобы найти самокаты и вытащить их".

Представитель Tuul поясняет, что вытаскивать электросамокаты из воды важно по двум причинам.

"Первая - чтобы самокаты работали и после вытаскивания из воды. Вторая - чтобы аккумуляторы самоката, который по сути способствует более дружественной природе среде в городе, не начали загрязнять окружающую среду. И здесь с сожалением нужно признать, что периодически в воде находим и самокаты других операторы, которые, судя по визуальным признакам, находились там гораздо более длительное время", - рассказывает Озолиньш.

Как предприятия борются с неправильной парковкой самокатов и вандализмом?

Озолиньш указывает, что предприятие собственными силами может повлиять на недобросовестное использование самокатов, если это сделали сами пользователи Tuul. "Это можно проследить при помощи различных технологически доступных ресурсов и определить, сделал ли это конкретный пользователь или нет. Если это оказывается сам пользователей, то мы блокируем его аккаунт, чтобы он больше не мог арендовать самокаты Tuul".

"Что касается вандализма, который осуществляют не пользователи Tuul, то здесь привлекается полиция, заводятся дела и полиция проводит расследование, - рассказывает представитель предприятия - в самокатах Tool используется много разных технологий, которые позволяют нам получить достаточно много различной информации о самом самокате и о том, где и в каких условиях он находится".

В свою очередь специалист по операциям с самокатами Bolt в Латвии Валтс Марга указывает, что у предприятия есть несколько решений, помогающих решать ситуации, когда фиксируется неправильное размещение самоката или хулиганство.

"Одно из этих решений - разработанный Bolt механизм искусственного интеллекта, который анализирует фотографии, сделанные пользователями после завершения поездки и отправленные в мобильном приложении", - рассказывает Марга.

"Если получается, что один и тот же пользователь несколько раз припарковал самокат неправильно, мы блокируем доступ к нашим услугам".

Система искусственного интеллекта Bolt в режиме реального времени убеждается, что самокат не перегораживает тротуары, велодорожки, входы в здания, поясняет Марга. Если самокат оставлен неправильно, пользователь получает в приложении сообщение и советы по правильной парковке самоката.

"Чтобы система научилась опознавать неправильно оставленные самокаты, мы ее обучаем", - рассказывает представитель Bolt.

"Дали ему рассмотреть 150 000 фотографий самокатов, среди которых были как правильно, так и неправильно припаркованные. Система искусственного интеллекта показала точность 80%".

У каждого самоката Bolt есть свой идентификационный номер, и предприятие следит за его местонахождением и состоянием круглосуточно, рассказывает Марга. "В случаяъ вандализма или хулиганства мы тесно сотрудничаем с полицией - как давая свои рекомендации, так и отвечая на запросы полиции".

Марга добавляет, что не всегда самокаты ставит неправильно или переворачивает последний ездок.

"К сожалению, опыт свидетельствует о том, что это часто делают безответственные прохожие, что подтверждает и недавний случай с нахождением электросамоката на крыше здания", - указывает представитель Bolt.

В Риге начинают создавать зоны парковки электросамокатов

В начале сентября Рижская дума сообщила, что департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы приступил к созданию парковочных зон для электросамокатов. 

На улицах города уже появились первые обозначенные зоны для парковки электросамокатов.

Такие зоны планируется ввести и в микрорайонах, не только в центре города.

Участки улиц, на которых вводятся зоны, были определены совместно с поставщиком услуг.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх