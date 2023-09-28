Комиссия Сейма поддержала отказ от ратификации Стамбульской конвенции

Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала коллективное заявление об отказе от ратификации Стамбульской конвенции, сообщила пресс-служба Сейма.
Председатель комиссии Рихард Колс утверждает, что состоялось обширное и углубленное обсуждение поданного в Сейм коллективного заявления об отказе от ратификации Стамбульской конвенции. Он отмечает, что были услышаны мнения и аргументы как экспертов, так и общества.
"Насилие должно быть искоренено, и для этого необходимо использовать все возможные средства, но мы не должны игнорировать риски и обязательства, возникающие из неоднозначно интерпретируемых и спорных законов и постановлений", - говорит Колс.
На встрече депутаты обсудили дальнейшее продвижение коллективного заявления "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции". Комиссия решила концептуально поддержать выраженную в обращении инициативу жителей – не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием или Стамбульскую конвенцию, а также отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Комиссия по иностранным делам подготовит проект решения Сейма с призывом не присоединяться к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, сообщил Колс.
Об отказе от ратификации конвенции еще будет решать Сейм.
Уже сообщалось, что Стамбульская конвенция является международным документом, устанавливающим конкретные стандарты и меры по борьбе с насилием, а также в нем указана цель создания инклюзивного, комплексного и гендерно-чувствительного подхода к предотвращению и искоренению насилия и оскорбительного поведения. В частности, задачей Стамбульской конвенции является искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия путем содействия гендерному равенству.
Пока латвийский парламент отказывается ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которую ратифицировали 37 европейских стран. Наряду с Болгарией, Чехией, Венгрией, Литвой и Словакией Латвия входит в число шести стран-членов ЕС, где эта конвенция еще не ратифицирована.
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