Комиссия Сейма поддержала отказ от ратификации Стамбульской конвенции

Председатель комиссии Рихард Колс утверждает, что состоялось обширное и углубленное обсуждение поданного в Сейм коллективного заявления об отказе от ратификации Стамбульской конвенции. Он отмечает, что были услышаны мнения и аргументы как экспертов, так и общества.

"Насилие должно быть искоренено, и для этого необходимо использовать все возможные средства, но мы не должны игнорировать риски и обязательства, возникающие из неоднозначно интерпретируемых и спорных законов и постановлений", - говорит Колс.

На встрече депутаты обсудили дальнейшее продвижение коллективного заявления "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции". Комиссия решила концептуально поддержать выраженную в обращении инициативу жителей – не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием или Стамбульскую конвенцию, а также отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию.