Прокурор: Лембергcу вынесли неадекватный приговор

Прокурор Айвис Залужинскис заявил, что приговор, вынесенный апелляционной инстанцией члену Вентспилсской думы Айвару Лембергсу ("Латвии и Вентспилсу"), неадекватен.
Прокуратура, скорее всего, подаст кассационный протест на оглашенное в среду решение апелляционного суда.
"Что касается штрафов, то мы, несомненно, неудовлетворены, поскольку, по нашему мнению, нет сомнений в том, что наказание должно быть более суровым. Если принять во внимание только одно уголовное преступление - отмывание денег, сумма которого составляет почти семь миллионов евро. По этой части он был приговорен менее чем к трем годам лишения свободы, если рассматривать отдельно, а в общей сложности Айвар Лембергс был приговорен к четырем годам лишения свободы", - подчеркнул прокурор.
По мнению Залужинскиса, такой приговор неадекватен, несмотря на то, что судебное разбирательство затянулось. В ходе дебатов прокуратура просила приговорить Лембергса к восьми годам лишения свободы, а также к штрафу. Более суровые приговоры также были запрошены для сына Айвара Лембергса Анрийса Лембергса и бывшего делового партнера Лембергса Ансиса Сормулиса.
Прокурор также не удовлетворен решением суда об оправдании по части обвинительного заключения.
Из заявления прокурора следует, что Айвар Лембергс признан виновным в вымогательстве взятки, отмывании денег, подлоге и участии в несанкционированной операции с имуществом. В свою очередь, Айвара Лембергса оправдали в недекларировании прав собственности и подделке документа.
Сейчас Залужинскис может с достаточной уверенностью прогнозировать, что прокуратура подаст кассационный протест. Однако обжаловать приговор невозможно, если не нарушена какая-либо правовая норма.
Уже сообщалось, что Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в среду признал бывшего мэра Вентспилса, ныне депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил ему срок заключения.
Суд постановил приговорить Лембергса к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Как и суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановил включить в срок заключения время, проведенное Лембергсом под стражей и под домашним арестом.
Сыну Айвара Лембергса Анрийсу Лембергсу суд также постановил уменьшить тюремный срок, приговорив его к 1 году и 11 месяцам заключения. Также суд приговорил его к конфискации имущества.
Бывшему бизнес-партнеру Айвара Лембергса Ансису Сормулису также уменьшено наказание - он приговорен к лишению свободы на 1 год и 9 месяцев. В этот срок включен приблизительно месяц, проведенный Сормулисом под стражей в 2007 году. Также к нему применена конфискация имущества.
Приговор апелляционного суда еще можно обжаловать или опротестовать в Верховном суде.
Рижский окружной суд как первая судебная инстанция 22 февраля 2021 года приговорил Лембергса к 5 годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. В срок тюремного заключения было зачислено время, проведенное Лембергсом под стражей и домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.
После оглашения приговора Лембергс был заключен под стражу в зале суда, а спустя год, 25 февраля 2022 года, освобожден под залог в 100 000 евро.
Суд первой инстанции также постановил, что Лембергс должен выплатить потерпевшим в общей сложности около 64 000 евро. Также суд постановил взыскать с политика процессуальные издержки в размере 22 180 евро в пользу государства за оказанную государством юридическую помощь.
Суд первой инстанции признал Лембергса виновным по 19 разделам обвинения, а по 21 разделу оправдал. Лембергс был признан виновным в получении взяток, подделке документов, легализации нажитых преступным путем средств, служебном подлоге, незаконном участии в имущественных сделках, указании недостоверных сведений в декларациях. В свою очередь, оправдан он был по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, установленных для государственного должностного лица.
Сына Айвара Лембергса Анрийса Лембергса суд первой инстанции приговорил к 2 годам и 1 месяцу тюрьмы, а также к конфискации имущества. Он был признан виновным в легализации средств, полученных преступным путем, и пособничестве незаконному участию в имущественных сделках.
Бывший бизнес-партнер Лембергса Сормулис был приговорен судом первой инстанции к 2 годам лишения свободы и конфискации имущества. Он был признан виновным в пособничестве в получении взятки, легализации полученных преступным путем доходов и пособничестве незаконному участию в имущественных сделках.
Ранее назначенные меры безопасности, не связанные с лишением свободы, для сына Лембергса Анрийса и Сормулиса будут отменены только после вступления приговора в силу.
Также суд постановил прекратить уголовное производство в отношении преступной деятельности вентспилсского бизнесмена Юрия Беспалова в связи с истечением срока давности. Беспалов умер в 2012 году.
Ранее прокуратура сообщила агентству LETA, что Лембергсу предъявлено обвинение в вымогательстве у Валентина Кокалиса 20% акций SIA Puses на сумму 20 275 евро, а у Айнара Гулбиса - 26 акций компании Multinord AG стоимостью 14 797 евро. Также Лембергса обвиняют в вымогательстве у Гулбиса 12 акций Multinords AG на сумму 7359 евро и 30 акций Ventk Company Limited на сумму 17 672 евро.
Лембергс также обвиняется в вымогательстве 2130 долей капитала SIA Lat Transnafta у его участников - SIA Man-Tess, компании SWH Riga Zürich AG, AS Naftas Parks 100, AS Banka Baltija и Владимира Крастиньша. Кроме того, Лембергса обвиняют в подделке документа в 1996 году, а также в оформлении фальшивого документа в том же году, когда он был председателем Вентспилсской городской думы.
Также в обвинительном заключении указывается, что Лембергс в группе лиц по предварительному сговору, а также в организованной группе с Анрийсом Лембергсом и Сормулисом в период с конца 1999 года по июль 2006 года легализовал полученное преступным путем имущество, в том числе финансовые средства в размере почти 7 млн евро.
В обвинительном заключении говорится, что Лембергс как депутат Вентспилсской городской думы и член правления Вентспилсского свободного порта использовал свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в общей сложности в 330 решениях Вентспилсской городской думы и заседаниях правления Вентспилсского свободного порта.
Также Лембергсу предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений в декларации должностного лица в течение девяти лет подряд, т. е. в неуказании владения капиталом и акциями в 29 компаниях, зарегистрированных в зарубежных странах.
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