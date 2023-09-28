Прокурор: Лембергcу вынесли неадекватный приговор

Также суд постановил прекратить уголовное производство в отношении преступной деятельности вентспилсского бизнесмена Юрия Беспалова в связи с истечением срока давности. Беспалов умер в 2012 году.

Ранее прокуратура сообщила агентству LETA, что Лембергсу предъявлено обвинение в вымогательстве у Валентина Кокалиса 20% акций SIA Puses на сумму 20 275 евро, а у Айнара Гулбиса - 26 акций компании Multinord AG стоимостью 14 797 евро. Также Лембергса обвиняют в вымогательстве у Гулбиса 12 акций Multinords AG на сумму 7359 евро и 30 акций Ventk Company Limited на сумму 17 672 евро.

Лембергс также обвиняется в вымогательстве 2130 долей капитала SIA Lat Transnafta у его участников - SIA Man-Tess, компании SWH Riga Zürich AG, AS Naftas Parks 100, AS Banka Baltija и Владимира Крастиньша. Кроме того, Лембергса обвиняют в подделке документа в 1996 году, а также в оформлении фальшивого документа в том же году, когда он был председателем Вентспилсской городской думы.

Также в обвинительном заключении указывается, что Лембергс в группе лиц по предварительному сговору, а также в организованной группе с Анрийсом Лембергсом и Сормулисом в период с конца 1999 года по июль 2006 года легализовал полученное преступным путем имущество, в том числе финансовые средства в размере почти 7 млн евро.

В обвинительном заключении говорится, что Лембергс как депутат Вентспилсской городской думы и член правления Вентспилсского свободного порта использовал свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в общей сложности в 330 решениях Вентспилсской городской думы и заседаниях правления Вентспилсского свободного порта.

Также Лембергсу предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений в декларации должностного лица в течение девяти лет подряд, т. е. в неуказании владения капиталом и акциями в 29 компаниях, зарегистрированных в зарубежных странах.