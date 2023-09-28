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Работодатели: нужно изменить регламент получения больничных

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Семейный врач. Иллюстративное фото.
Семейный врач. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите подчеркнул, что регулирование больничных следует изменить или сохранить существующую систему при условии, что государство будет в состоянии гарантировать, что врачи выдают больничные листы только тем, кому они необходимы.

"Это ненормально, что после городского праздника треть сотрудников компании может прийти с больничными через четыре дня. Это тоже за чей-то счет, скорее всего, и компании, и других работников", - сказал Бите.

Существующую систему можно было бы сохранить, если бы государство могло гарантировать, что больничные будут предоставляться только тем, кто в них нуждается.

LDDK требует изменить регулирование получения больничных в Латвии на более похожее, например, как в Эстонии, где работник открывает первые три дня больничного за свой счет, а не один день, как сейчас это происходит в Латвии.

Подробнее в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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