Работодатели: нужно изменить регламент получения больничных

"Это ненормально, что после городского праздника треть сотрудников компании может прийти с больничными через четыре дня. Это тоже за чей-то счет, скорее всего, и компании, и других работников", - сказал Бите.

Существующую систему можно было бы сохранить, если бы государство могло гарантировать, что больничные будут предоставляться только тем, кто в них нуждается.

LDDK требует изменить регулирование получения больничных в Латвии на более похожее, например, как в Эстонии, где работник открывает первые три дня больничного за свой счет, а не один день, как сейчас это происходит в Латвии.

Подробнее в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке