Колс назвал разговоры о своем выходе из Нацобъединения спекуляциями

Политик Национального объединения, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс называет разговоры о своем возможном выходе из Нацобъединения и присоединении к коалиции спекуляциями.
В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Колс отметил, что, скорее всего, каждый сделал выводы о том, что произошло летом, а также о том, какой является новая коалиция. Нацобъединение в оппозиции, по его словам, означает то, что действующая оппозиция не позволит новой коалиции чувствовать себя комфортно. Однако он признает, что у любой политической партии должны быть амбиции и стремление работать в правительстве, поскольку иначе нельзя реализовать данные избирателям обещания.
Колс обратил внимание на прозвучавшие в публичной среде предположения о том, что он может быть следующим, кто после Игоря Раева может покинуть свою партию, чтобы, получив некий пост, фактически присоединиться к коалиции.
"Я работаю в Нацобъединении уже 10 лет, а это немалый срок. Амбиция быть на какой-то позиции или должности не является самоцелью. В связи с этим озвученные предположения - всего лишь спекуляция", - утверждает политик.
Как сообщалось ранее, Раев станет независимым депутатом и продолжит действовать в качестве парламентского секретаря МВД.
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