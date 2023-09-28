Колс назвал разговоры о своем выходе из Нацобъединения спекуляциями

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Колс отметил, что, скорее всего, каждый сделал выводы о том, что произошло летом, а также о том, какой является новая коалиция. Нацобъединение в оппозиции, по его словам, означает то, что действующая оппозиция не позволит новой коалиции чувствовать себя комфортно. Однако он признает, что у любой политической партии должны быть амбиции и стремление работать в правительстве, поскольку иначе нельзя реализовать данные избирателям обещания.