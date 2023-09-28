Видео ⟩ Бывший премьер непризнанной НКР Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Варданяну предъявили обвинение по статьям о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы.

Как считает правительство Азербайджана, в 2022 году Варданян незаконно пересек границу Азербайджана, после чего проник в зону временного пребывания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Там он организовывал и финансировал деятельность незаконных вооруженных групп, которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям, считают власти страны.

Рубен Варданян арестован в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма.



Также Варданяна обвиняют в «создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом» и незаконном пересечении границыhttps://t.co/GPJPyHXApb pic.twitter.com/7lubZX6h5M — Холод (@holodmedia) September 28, 2023

По данным APA, Варданяна арестовали на четыре месяца. The Bell пишет, что ему грозит не менее 12 лет лишения свободы.

Напомним, Пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна 27 сентября. Сообщалось, что его доставили в Баку. Жена Варданяна Вероника Зонабенд говорила, что ее мужа задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха.

Варданян был главной правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023-го.

Уже сообщалось, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ сегодня подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.