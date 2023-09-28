СМИ: Тимати в прошлом году посещал Ригу

Как выяснило издание, 40-летний рэпер в прошлом году был замечен в Тихом центре Риги. Его опознали трое журналистов. Предполагается, что Рига была для него лишь короткой остановкой, поскольку он направлялся в Грецию - страну Евросоюза.

Как сообщает "Настоящее Время", в Латвии у российских звезд нередко есть недвижимость, которую они покупали, чтобы получить в стране ВНЖ. Вероятно, Тимати приезжал его продлить. В санкционный список ЕС он попал только летом этого года, почти через год после того, как выразил готовность лично взять в руки оружие и пойти на войну против Украины, передает издание.

Ольга Бузова посещала оккупированные территории Украины, а Тимати заявлял о готовности отправиться воевать. Однако это не мешает им проводить отпуск в Европе.



В странах ЕС отдыхают российские знаменитости, пропагандисты и даже офицеры. Рассказываем, почему им это удается pic.twitter.com/R3L9fjY2nC — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 26, 2023

Напомним, 22 марта 2022 года Эдгар Ринкевич, тогдашний министр иностранных дел, включил ряд российских знаменитостей, в том числе рэпера Тимура Юнусова (Тимати), в список нежелательных в Латвии персон - за военную пропаганду и поддержку агрессии России против Украины. Тогда Ринкевич отметил, что лицам из списка запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и добавил, что в дальнейшем список будет дополняться.