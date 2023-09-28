Сейм рассмотрит идею разрешить требование владения русским языком только в определенных профессиях

НО предлагает определить, что знание русского может быть обязательным в объявлениях о приеме на работу и в договорах только в определенных группах профессий - преподавателей университетов и других высших учебных заведений, архивистов и старших специалистов смежных профессий, писателей, журналистов и лингвистов.

Также НО предлагает запретить спрашивать на собеседовании о знании иностранных языков, если это не указано в объявлении о приеме на работу, чтобы исключить возможность языковой дискриминации работника.

Уже сейчас Закон о труде предусматривает, что работодатель не может требовать от работника знания конкретного иностранного языка ни в объявлении о приеме на работу, ни в трудовом договоре, если это не обосновано необходимостью для выполнения трудовых обязанностей. Также работодатель не имеет права препятствовать использованию работником национального языка, если использование иностранного языка при выполнении трудовых обязанностей не является необходимым.

В то же время НО указывает, что, несмотря на положения Закона о труде, работники по-прежнему сталкиваются с ситуациями, когда без особого обоснования требуется знание иностранных языков, чаще всего - русского.

"Практику требования от работников знания русского языка для общения с постоянными жителями Латвии необходимо искоренить. Именно незнание русского языка зачастую является препятствием для поиска работы в таких сферах, как общественное питание или обслуживание клиентов, и вынуждает молодых людей эмигрировать из Латвии. Особенно в то время, когда существует нехватка рабочей силы, необходимо прекратить дискриминацию нерусскоязычных работников на латвийском рынке труда", - заявил депутат Артур Бутанс.