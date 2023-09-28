Фото, видео ⟩ Стрельба в больнице и квартире в Роттердаме: сообщается о погибших

После двух нападений со стрельбой в университетской больнице и квартире в Роттердаме, в результате которых пострадали в общей сложности три человека, полиция арестовала подозреваемого. Полиция нидерландского портового города сообщила, что это был 32-летний мужчина из Роттердама. Его арестовали на вертолетной площадке университетской больницы.
К вечеру стало известно о трех погибших: это 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и 46-летний мужчина. По словам прессы, полиция полагает, что за оба инцидента несет ответственность один и тот же человек.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл огонь по людям в двух разных местах Роттердама - в квартире и в больнице. Два человека получили ранения. Нападавший был одет в военную форму, и сначала ему удалось скрыться.
Полицейские в оцепленном после двух случаев стрельбы медицинском центре Университета Эразма в Роттердаме:
Первоначально сообщалось о выстрелах в квартире на западе города. Затем в квартире вспыхнул пожар. Чуть позже стрельба произошла в лекционном зале университетской больницы примерно в полутора километрах от квартиры. Сотрудник больницы разместил в социальной сети Х (Twitter) видео крупного пожара в клинике. Вооруженные полицейские обыскали больницу.
🔥 DRINGEND: Enorme brand uitgebroken in een lokaal van #ErasmusMC! Beelden zijn schokkend 🎥.— Dr. Avinash Dinmohamed (@ADinmohamed) September 28, 2023
Hulpdiensten zijn ter plekke. Blijf uit de buurt en zorg voor elkaar, #Rotterdam!
Erasmus MC pic.twitter.com/OW0NS3uh7u
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