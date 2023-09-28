Скоропостижно скончался режиссер и мультимедийный художник Петерис Кимелис

До поступления в Королевскую академию искусств в Стокгольме в 1999 году Петериc Кимелиc занимался звуковым искусством, а благодаря своему профессору Эберхарду Холлу он начал заниматься видеоартом.

Круг творческой деятельности, в котором работал художник, охватывал широкий спектр медиа: видео и веб-арт, сценография, перформансы и инсталляции.

В 2014 году Кимелиc дебютировал в жанре игрового кино. В качестве режиссера монтажа сотрудничал с режиссерами Виталием Манским ("Родные", 2016), Иво Бриедисом, Алисе Зариней, а также со своей матерью, театральным режиссером Марой Кимеле.

Видеоработы Кимелиса были включены в несколько театральных постановок.

Портал TVNET выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Петериса Кимелиса.