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Скоропостижно скончался режиссер и мультимедийный художник Петерис Кимелис

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Режиссер и мультимедийный художник Петерис Кимелис
Режиссер и мультимедийный художник Петерис Кимелис Фото: TVNET arhīvs

В возрасте 46 лет скоропостижно скончался режиссер, видеохудожник Петерис Кимелис (1977-2023), следует из сообщений его коллег и друзей в социальных сетях.

До поступления в Королевскую академию искусств в Стокгольме в 1999 году Петериc Кимелиc занимался звуковым искусством, а благодаря своему профессору Эберхарду Холлу он начал заниматься видеоартом.

Круг творческой деятельности, в котором работал художник, охватывал широкий спектр медиа: видео и веб-арт, сценография, перформансы и инсталляции.

В 2014 году Кимелиc дебютировал в жанре игрового кино. В качестве режиссера монтажа сотрудничал с режиссерами Виталием Манским ("Родные", 2016), Иво Бриедисом, Алисе Зариней, а также со своей матерью, театральным режиссером Марой Кимеле.

Видеоработы Кимелиса были включены в несколько театральных постановок.

Портал TVNET выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Петериса Кимелиса.

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