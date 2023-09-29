НАТО разместит у границ России почти 250 новейших истребителей

Ранее Польша подписала с США контракт на поставку 32 истребителей F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов. В апреле этого года министр обороны Польши заявил, что первые самолеты будут готовы в 2024 году. Кроме того, 25 сентября страна подписала контракт с производителем F-35 Lockheed Martin на поставку вертолетов Apache. "В Польше скоро будет 96 вертолетов Apache. Это будет самый большой парк таких вертолетов за пределами США", - сказал министр обороны.

Финляндия подписала контракт на закупку 64 истребителей F-35 в 2022 году. Общая стоимость контракта составляет около 10 млрд евро. Самолеты начнут поступать в страну с 2026 года.

Кроме того, этим летом Дания объявила о намерении заменить свои F-16 на F-35 раньше, чем первоначально планировалось. Ранее страна заказала у США 27 истребителей пятого поколения. Первые четыре F-35 прибыли в Данию 14 сентября. Полная поставка будет завершена к 2027 году.

Норвегия также заменила свои F-16 на F-35. Контракт на закупку 52 истребителей общей стоимостью 10 миллиардов долларов США был заключен еще в 2018 году. По этому соглашению Норвегия должна была ежегодно получать шесть новых F-35 из США. Ожидается, что парк F-35 достигнет полной боевой готовности в 2025 году.

Все упомянутые страны являются членами НАТО. Таким образом, в будущем у границ России будут развернуты 247 истребителей F-35.