НАТО разместит у границ России почти 250 новейших истребителей

Ряд стран Восточной и Северной Европы, в том числе Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, резко увеличили закупки американских истребителей пятого поколения F-35. Это произошло на фоне вторжения России в Украину.
В среду, 27 сентября, премьер-министр Чехии объявил о решении закупить в США 24 таких самолета. На эти цели планируется потратить около 150 миллиардов крон (6,5 миллиардов долларов). Чехия получит первые F-35 в 2029 году. В то же время чешские пилоты начнут обучение на этих самолетах в США. Истребители будут доставлены в Чехию в несколько этапов с 2031 по 2035 год.
Премьер-министр уточнил, что решение о покупке было принято "по рекомендации армии".
"Правительство считает, что одной из его основных обязанностей является обеспечение безопасности наших граждан и нашей страны в целом. И лучше всего мы можем сделать это, модернизировав нашу армию и обеспечив ее всем, что ей действительно нужно", - сказал чиновник.
26 сентября Румыния объявила о намерении закупить у США 48 истребителей F-35. Министерство обороны республики направило в парламент запрос об одобрении этой сделки. Первая партия - 32 боевых самолета - обойдется госбюджету в 6,14 миллиарда евро, еще 16 будут закуплены позже. Это крупнейшая закупка оружия в истории Румынии. Министр обороны уточнил, что самолеты F-35 прибудут в Румынию в 2032 году.
Ранее Польша подписала с США контракт на поставку 32 истребителей F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов. В апреле этого года министр обороны Польши заявил, что первые самолеты будут готовы в 2024 году. Кроме того, 25 сентября страна подписала контракт с производителем F-35 Lockheed Martin на поставку вертолетов Apache. "В Польше скоро будет 96 вертолетов Apache. Это будет самый большой парк таких вертолетов за пределами США", - сказал министр обороны.
Финляндия подписала контракт на закупку 64 истребителей F-35 в 2022 году. Общая стоимость контракта составляет около 10 млрд евро. Самолеты начнут поступать в страну с 2026 года.
Кроме того, этим летом Дания объявила о намерении заменить свои F-16 на F-35 раньше, чем первоначально планировалось. Ранее страна заказала у США 27 истребителей пятого поколения. Первые четыре F-35 прибыли в Данию 14 сентября. Полная поставка будет завершена к 2027 году.
Норвегия также заменила свои F-16 на F-35. Контракт на закупку 52 истребителей общей стоимостью 10 миллиардов долларов США был заключен еще в 2018 году. По этому соглашению Норвегия должна была ежегодно получать шесть новых F-35 из США. Ожидается, что парк F-35 достигнет полной боевой готовности в 2025 году.
Все упомянутые страны являются членами НАТО. Таким образом, в будущем у границ России будут развернуты 247 истребителей F-35.
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