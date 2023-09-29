Видео ⟩ Кремль опубликовал новое видео встречи Путина с Кадыровым

В ходе встречи обсуждались вопросы экономики Чеченской Республики.

Видео: Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова

В середине сентября в социальных сетях появились сообщения о том, что Кадыров тяжело болен и находится на лечении в Москве.

Сам Рамзан Кадыров, реагируя на слухи о своем здоровье, написал в Telegram, что посетил больницу, находясь в Москве в "командировке", и что сделал это потому, что в больнице лечится его дядя Магомед Кадыров. Он также опубликовал фотографию, на которой запечатлен у постели своего дяди.

Слухи о том, что 46-летний Рамзан Кадыров серьезно болен, время от времени появлялись в СМИ.

Самая популярная версия у тех, кто обсуждает эти слухи, - это проблема с почками. Правда, звучали предположения, что могли возникнуть и проблемы с сердцем. Бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов утверждает, что Кадыров находится сейчас в одной из московских больниц.

"Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ (Центральной клинической больнице управделами президента РФ)", - написал Венедиктов.

Кадыров является одним из самых ярых сторонников войны России против Украины.

Он также поддерживал Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер". Незадолго до июньского восстания ЧВК "Вагнер" между ними вспыхнул спор.