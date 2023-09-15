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Украинские СМИ: Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: AFP/SCANPIX

У главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель ГУР заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем", - приводят слова Андрея Юсова многие украинские СМИ.

Официальных и независимых подтверждений этой информации пока нет. 

Ранее российский оппозиционер, бывший полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Геннадий Гудков рассказал в интервью российскому публицисту Юлии Латыниной, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. 

Слухи об ухудшении здоровья чеченского лидера распространяются с начала 2023 года. 

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