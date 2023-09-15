Украинские СМИ: Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии

Представитель ГУР заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем", - приводят слова Андрея Юсова многие украинские СМИ.

Официальных и независимых подтверждений этой информации пока нет.

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Incoming reports of Kadyrov being in a coma after his health suddenly deteriorated.



Ukraine's intelligence service GUR confirms the reports pic.twitter.com/jpnU1hsTTB — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2023

Ранее российский оппозиционер, бывший полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Геннадий Гудков рассказал в интервью российскому публицисту Юлии Латыниной, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Слухи об ухудшении здоровья чеченского лидера распространяются с начала 2023 года.